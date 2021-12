Fiat Toro ganha mais versões e pintura bicolor na linha 2018

Com pouco mais de um ano de mercado, a Fiat Toro vai expandindo suas versões. Na linha 2018, o utilitário ganha motor 1.8 atualizado e câmbio automático na configuração Freedom, até então oferecida apenas com transmissão manual.

O utilitário também ficou mais caro, como mostra a lista de preços abaixo:

Fiat Toro Freedom 1.8 Flex AT6: de R$ 85.860 para R$ 87.490

Fiat Toro Freedom 2.4 Flex AT9: de R$ 98.730 para R$ 98.790

Fiat Toro Freedom 2.0 Diesel MT6 4x2: de R$ 102.210 para R$ 103.790

Fiat Toro Freedom 2.0 Diesel MT6 4x4: de R$ 110.930 para R$ 111.990

Fiat Toro Freedom 2.0 Diesel AT9 4x4 – R$ 116.990 (estreante)

Fiat Toro Volcano 2.0 AT9: de era R$ 128.950 para R$ 129.990

A justificativa nas altas de preço está no incremento de alguns itens de série, como indicador de troca de marchas, capota marítima, volante revestido de couro, comandos de rádio no volante e segunda luz de ré de série. No caso da configuração Freedom 1.8, a função Sport, o sistema start&stop e o sensor de pressão dos pneus também são novidades.

Nas demais versões, outra novidade é a pintura bicolor (opcional) que mantém o teto sempre em preto, independente da cor do carro.

