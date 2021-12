Fiat Toro Freedom, boa proposta em busca de motor mais ágil

Lançada em 2016, a Fiat Toro não demorou para conquistar os brasileiros, com visual arrojado e apelo de picape urbana, perfil de produto que atrai os fãs dos SUVs mas aprecia a utilidade de um carro com caçamba, ainda que sem porta-malas.

Tamanho sucesso em 2016 fez o Grupo FCA reforçar a gama ao oferecer o motor 2.4 Tigershark, na versão Freedom At9, com tecnologia flexível e também o Diesel 2.0. O tempo passou e a Fiat Toro conquistou o espaço de picape mais vendida do Brasil em seu segmento, seguida pela Renault Duster Oroch que não tem os mesmos atributos de beleza e acabamento. Assim ela vendeu 50.723 unidades ano passado enquanto a Oroch ficou bem atrás com 17.639 unidades emplacadas.

A Tarde Autos foi para as ruas testar a Fiat Toro Freedom At6 1.8 Flex, sua versão de intermediária já que agora a versão Endurance entrou no catálogo da marca como modelo de entrada. Como versão média da gama, a Freedom traz um velho conhecido motor, câmbio de bom escalonamento e bom nível de equipamentos. A saída e a retomada da Toro são lentas para mover seus 1.600kg, o que nos faz crer que o motor E.Torq Evo 1.8 que desenvolve 135cv com gasolina e 139cv com etanol não seja uma boa escolha para quem busca desempenho e força. Em nosso teste o consumo médio variou de 4.7km/l a 5.4km/l com etanol. O câmbio automático explora bem seus 139cv, mas faz o possível. No uso urbano e tranquilo, porém, o e.TorQ é suficiente com baixo nível de ruído e conforto.

Por dentro, a versão Freedom é equipada com ar-condicionado digital, direção elétrica, vidros elétricos em todas as portas e kit multimídia Uconnect com pequena tela de 5 polegadas e capricho abaixo do esperado, navegador GPS com dados de tráfego e alerta de radares. Os bancos em tecido são confortáveis e apresentam um bom visual e o acabamento não deixa a desejar, com a inscrição “Toro” no painel, lembrando os modelos da Chrysler. O acabamento é um dos seus pontos altos, cuidadoso e que transmite sensação de requinte. No dia a dia, o uso da caçamba é simplificado graças ao acesso feito por meio de uma trava com o logo da Fiat em destaque.

.

A versão Freedom tem bom nível de equipamentos, visual atraente mas peca pelo desempenho quanto o assunto é motor e igualmente seu alto consumo. Ainda assim, sua beleza e harmonia impressionam bem como o conforto a bordo, o que faz dela uma alternativa certeira para modelos "aspiracionais" com ela, com cara de pickup mas feita para quem gosta mesmo de um bom SUV.

Por fora fica a parte que mais chama atenção na Fiat Toro, seu visual. A frente com aparência robusta e futurística é marcada com faróis em LEDs diurnos rasgando a carroceria. A traseira também apresenta lanternas em LED, a caçamba apresenta uma abertura simples, dupla lateral, com capacidade de 820 litros, o que ajuda o modelo carregar 650kg, o que não é muito mas o trabalho não é a vocação da Toro. As rodas são de liga-leve aro 16”.

Em um contexto geral, a Fiat Toro é um bom carro para quem procura um SUV mas não quer abrir mão da caçamba. Seu motor poderia ganhar uma atualização, talvez um torque mais elevado. Com a caçamba cheia em um perímetro urbano o condutor certamente irá sentir a falta de fôlego do motor. O conjunto de suspensão surpreende com ajuste firme que não deixa que o carro “pule” muito, além de garantir boa estabilidade. Diferente das Pickups tradicionais, a construção monobloco privilegia o conforto, inclusive no banco de trás.

A posição de dirigir e o espaço interno agradam, além de ser confortável para todos os ocupantes do carro. A Fiat Toro é vendida a partir de R$ 90.990.

.

adblock ativo