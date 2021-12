Fiat Strada ganha versão Freedom com cabine dupla

A Fiat divulgou nessa semana as novidades da Strada para 2019. Agora o modelo, que é líder do segmento de pickups leves, tem novos itens de série e opcionais. A principal novidade é a inclusão da versão Freedom cabine dupla na gama.

A linha Adventure 2019 ganhou de série pneus Scorpion. As versões Working e Hard Working agora conta com pré-disposição para rádio.

Outra novidade com foco no cliente comercial, que usa o carro para o trabalho e também para o dia-a-dia, a Fiat criou a versão Freedom cabine dupla. De série o modelo chega equipado com rodas de liga-leve aro 14”, para-choque com skid plate, capota marítima, faróis de neblina com pequenos detalhes cromados, maçanetas e retrovisores na cor do veículo e sensor traseiro de estacionamento. Internamente a Strada tem vidros e travas elétricas, rádico com entrada USB, volante em couro com comando de rádio, iluminação do porta-luvas, retrovisores com ajuste elétrico, bancos com inserções “Freedom”. Além disso, tem direção elétrica e ar-condicionado de série.

Sob o capô está o conhecido motor Fire EVO 1.4 de 88/85cv e 12,5kgfm de torque. Por dentro, o visual que ainda sobrevive na Palio Weekend, não tem novidades. Por fora, a Strada tem design inspirado na Fiat Toro, que também lidera o mercado de utilitárias médias.

Opcionais

Hard Working cabine simples: Protection – (R$ 450) Barras de proteção do vidro traseiro e protetor de cárter. Worker – (R$ 1.250) vidros elétricos e travas elétricas das portas e tampa de combustível, além de todos os itens do Pack Protection. Pleasure – (R$ 2.840) Rádio USB MP3/WMA com RDS, banco do motorista com ajuste de altura, calotas integrais e capota marítima, além dos itens do Pack Worker.

Hard Working cabine dupla: Além dos itens citados acima, ainda pode ter por R$ 1.940 o Pack Convenience (rádio B1 USB MP3/WMA com RDS e banco do motorista com ajuste de altura, além dos itens do Pack Worker).

Freedom cabine dupla: Central multimídia com tela de 6,2”, USB/DVD/TV/GPS e câmera traseira) e a Adventure 1.8 Cabine Dupla com o sistema Locker de bloqueio mecânico do diferencial. Valor: R$ 2.990.

