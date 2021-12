Fiat se despede do Mille com requinte e exclusividade

O primeiro carro 1.0 lançado no Brasil está se despedindo do mercado. O Fiat Mille sai de linha com uma série especial, que inclui ítens exclusivos e tiragem limitada de 2 mil unidades, ao preço de R$ 31.200. O Grazie Mille, novo nome do modelo, oferece mais conforto, melhor acabamento interno e maior requinte.

No pacote interno, o estofado do Grazie foi fabricado com tecidos exclusivos, nova cor da caixa de ar, logo da série na soleira das portas, nova grafia do quadro de instrumentos, pedaleiras esportivas, cobertura completa do porta malas, MP3, viva voz Bluetooth e entrada USB. Por fora, apresenta um visual mais estiloso, com faróis de máscara negra, rodas de liga leve, aro 13, ponteira de escapamento esportiva e duas opções de cor, Verde Saquarema ou Prata Bari. Além de direção hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas e retrovisor externo com comando interno.

A fabricação do Mille será encerrada no dia 31 de dezembro deste ano, mas se houver estoque as vendas poderão ir até março. O fim da produção do carro se deve a obrigatoriedade do Conselho Nacional de Trânsito ( CONTRAN ), de que os carros nacionais 2014 devem sair de fábrica com ítens de segurança como, freios ABS e airbags frontais, e a Fiat resolveu não adaptá-lo.



História

O Uno foi lançado a 30 anos na Europa, e no ano seguinte chegou ao Brasil. Inicialmente chamado de Fiat Mille, seu projeto começou em 1970, a partir de uma competição entre dois centros de designers italianos. Durante esses anos, oito versões foram disponibilizadas, mas as mudanças começaram a acontecer em 1990, quando a busca por veículos econômicos e compactos começou a movimentar o mercado brasileiro. A partir daí pequenas alterações foram realizadas até que em 2010, a montadora lançou o Novo Uno, que chegou com o objetivo de ficar mais esportivo, renovar o nome, se aproximar do público jovem.

