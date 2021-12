Depois de tanto mistério, a Fiat finalmente revelou as primeiras imagens oficiais do Argo. O novo hatch da marca italiana vai substituir de uma só vez o Punto e as versões mais caras do Palio. A apresentação oficial do carro está marcada para os dias 30 e 31 de maio.

As fotos divulgadas pela marca mostram a frente e a traseira do carro, o interior ainda fica na curiosidade. O carro tem traços que deixa o Argo mais esportivo e harmonioso com as falsas entradas de ar nas laterais e as linhas no capô. Os faróis em LED compridos estão integrados à grade. Na traseira o nome da marca está maior, o para-choque ganha refletores e as lanternas invadem a tampa do porta-malas e ficam sob um vinco. O modelo está sendo produzido na fábrica da Fiat, em Betim.

Lhays Feliciano Fiat revela imagens oficiais do Argo; Veja

