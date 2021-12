Fiat revela imagens do interior do Cronos

A Fiat iniciou o ano aliviando mais um pouco da curiosidade nos interessados em saber mais detalhes sobre o sedã do Argo, o Cronos. O modelo será lançado oficialmente no primeiro trimestre de 2018, mas a marca já liberou nas redes sociais algumas imagens que mostram o interior do Cronos.

As fotos revelam a versão mais cara do carro, que terá o nome de Precision. O painel do novo modelo é semelhante ao Argo, com um volante multifuncional, ar condicionado digital, cluster com tela TFT e tela multimídia sensível ao toque.

O pacote de equipamentos traz, entre outros, auxílio de partida em rampa, rodas de liga aro 17 e controles de estabilidade e de tração.

Sob o capô

O Cronos virá equipado com os propulsores 1.3 e 1.8 flexíveis já presentes no Argo e serão duas opções de câmbio: o manual e o automatizado GSR. O modelo adotará a nova plataforma MP-S (Modular Platform Sedan) criada exclusivamente para o sedã, exibindo entre-eixos maior que o hatch.

A produção do Cronos será feita na Argentina e ao chegar ao mercado nacional disputará no segmento de sedãs compactos, um dos seus principais concorrentes será o Volkswagen Virtus

