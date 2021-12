Fiat remodela Punto e capricha no T-Jet

Carro brasileiro com perfil esportivo, o Punto chega a sua segunda geração no País com visual ainda mais agressivo e aposta em tecnologia e interatividade para conquistar os mais exigentes e antenados. As principais mudanças estéticas estão nas extremidades, que receberam novo desenho em ambos os para-choques e blocos óticos e lanternas com LED.

Com preços entre R$ 38.570 (Attractive 1.4) e R$ 66.620 (na versão mais completa do T-Jet 1.4 16v Turbo – a versão mais simples do T-Jet fica por R$ 55.740), valores, em média, R$ 600 mais caros que os das versões 2012 (menos o T-Jet que ficou R$ 2 mil mais barato), a ideia da Fiat é crescer em 20 % o volume de vendas do Punto, que fechou 2011 com pouco mais de 36 mil unidades e desde de 2007 (quando foi lançando no Brasil) acumula 170 mil carros vendidos.

Nova geração - Além da renovação (que lembra o Punto Evo europeu), o modelo 2013 aparece com “brinquedinhos” eletrônicos como uma melhoria no Blue&Me (sistema de comunicação) e o Fiat Social Drive (plataforma para se conectar a internet – Twitter, Facebook...). Outra novidade fica com o Seletor DNA (Dinâmico, Normal e Autonomia), exclusivo no T-Jet, com opção de até três diferentes formas de condução (esportiva, normal e econômica).

A nova geração do Punto traz como opcionais sinalização de frenagem de emergência, novo câmbio Dualogic Plus (com opção do comando no volante) e sensor de estacionamento com gráfico visual, HSD (High Safety Drive – com air bags e freios ABS), de série.

No câmbio Dualogic Plus (semelhante ao do Bravo) destacam-se as funções Gear Shift (conforto na troca de marchas), Auto-Up Shift Abort (mais torque e melhor retomada de velocidade em ultrapassagens) e Creeping (conforto em manobras de estacionamento e rampas).

O modelo testado por Classiautos foi um T-jet 1.4 16V Turbo (gasolina) com 152 cavalos de potência. E na pista o veículo tem boa dirigibilidade e agressividade que agrada a quem gosta de velocidade. É sensível a diferença de condução nas três opções do Seletor DNA, o que mostra que o sistema funciona bem. Assim como funciona a contento o Fiat Social Drive, que permite ser informado de novidades da internet sem tirar as mãos do volante.

O novo Punto extingue a versão anterior. Será vendido em 12 opções de cores e com os motores 1.6 16V E.torQ, 1.8 16V E.torQ, 1.4 16V Turbo e o Fire EVO 1.4.

O jornalista viajou a convite da Fiat do Brasil.

