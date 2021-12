Fiat Mobi ganha versão especial VeloCITY

O Fiat Mobi ganhou mais uma opção em busca de atrair os consumidores brasileiros. A edição especial VeloCITY, apesar do que parece, não está ligada a velocidade, pois o motor permanece o mesmo 1.0 6V Firefly de três cilindros, que gera 77 cv a 6.250 e 10,9 kgfm de torque a 3.250 rpm, com etanol. A versão traz como diferencial um visual mais esportivo no subcompacto, isso porque a nova oferta vem equipada com itens da Mopar e personalização exclusiva, que custaria normalmente R$ 5.000, mas de acordo com a Fiat, custa agora R$ 2.500, resultando no preço final de R$ 44.990.

Baseado na versão Drive, o Mobi VeloCITY tem como diferenciais o teto e retrovisores pintados de preto, revestimento interno escurecido e rodas de liga-leve de 14 polegadas escurecidas. Esse kit também adiciona câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros e faróis de neblina. Assim como a versão Drive, conta também com ar-condicionado, faróis com máscara escurecida, quadro de instrumentos com tela de 3,5 polegadas para o computador de bordo, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas e volante com regulagem de altura.

