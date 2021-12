Fiat Mobi é um urbano bem moderno

A Fiat usa as boas vendas da picape Toro para continuar na crista da onda no Brasil. Desta vez, chega com o hatch urbano Mobi, modelo que bate de frente com o também compacto up!, da Volkswagen. Na disputa para colocar o veículo na garagem dos mais descolados, o Mobi se alia à tecnologia.

De visual moderninho e tamanho reduzido dos city-cars, o Fiat Mobi começa a ser vendido em toda rede no próximo sábado nas versões Easy, Easy On, Like, Like On, Way e Way On, todas com câmbio manual de cinco marchas e o motor 1.0 Evo flex, de 75 cavalos, o mesmo que equipa o Uno. Fica devendo o propulsor de três cilindros, que deve vir mais para frente.

Por sinal, o Mobi é menor do que Uno - são 23 centímetros a menos em relação ao até então carro de entrada da Fiat. Seu entre-eixos é de 2,31 metros, sendo quatro centímetros menor em comparação ao rival up!

Pesa apenas 907 kg e transporta quatro pessoas, podendo levar mais uma no banco traseiro. O Mobi é um carrinho compacto e, por conta disso, traz espaços reduzidos, inclusive no porta-malas - são 235 litros.

O Mobi Easy é a configuração de entrada e, entre os itens de série, vem com banco bipartido, para-choques pintados na cor da carroceria, rodas de 13 polegadas, retrovisores com comando interno e para-sol para passageiro também. Direção hidráulica e ar-condicionado estão fora da versão de entrada. De série, traz airbag duplo, freios com ABS, vidros e travas elétricas e pre-disposição para rádio. Sai por R$ 31.900. A dupla de conforto só na Easy On, uma espécie de configuração com mais itens para deixar o carro mais barato no mercado. Mesmo assim, a Fiat esbarrou no preço, já que havia a expectativa do Mobi ter preço abaixo dos R$ 30 mil.

O mais moderninho é o Mobi Way On, com visual esportivo e recheado de tecnologia. Se a proposta é estacionar na garagem dos descolados, é bom desembolsar os R$ 43.800. Assim, a Fiat entrega o Mobi mais arrumado, tecnológico e cheio de equipamentos. Entre os itens, estão barras no teto, rodas de liga leve de 14 polegadas, suspensão mais elevada e faróis de neblina. É um carrinho completaço e inclui ainda retrovisores elétricos com rebatimento, apoio para o pé esquerdo, porta-óculos, sensores de estacionamento, banco com novos tecidos e volante multifuncional.

A Fiat destaca a garantia de três anos e cores fortes de lançamentos, como um lilás bem chamativo. A conectividade fica por conta do uso do celular emparelhado ao sistema bluetooth do multimídia. A partir de junho, será vendido o kit Fiat Live On, onde o motorista pode emparelhar o celular e usá-lo para obter todas as informações do computador de bordo e de aplicativos, como waze e outros de preferência do usuário.

*O jornalista viajou a convite da Fiat

adblock ativo