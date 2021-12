Fiat lança versão Sublime do novo Idea

Acabou de chegar ao mercado o novo Fiat Idea. A minivan recebeu acabamento e materiais de alto padrão para oferecer maior requinte e sofisticação. As alterações fazem parte da série especial Sublime, que se destaca pelos detalhes visuais e uma lista de equipamentos exclusivos já utilizadas no Linea e no Gran Siena.

Disponível somente nas cores Branco Kalahari e Preto Vulcano, o Idea também pode ser identificado pela sigla da Série Especial, que estará na soleira das portas, pelos frisos cromados, adesivo preto fosco nas colunas, farol com máscara negra, faróis de neblina e pelas rodas exclusivas de liga leve com aro de 16". Equipado com propulsor de 1.6 16V, que pode ser adquirido nas versões com câmbio manual de cinco marchas (R$ 52.150) ou Dualogic Plus (R$ 54.620).

O visual interno, ganhou bancos forrados em couro marrom, painéis das portas e o apoia-braço dianteiro foi revestido em couro, além disso, recebeu um painel bicolor com Insert Molding na parte central, vidros elétricos traseiros e rádio CD MP3 com entrada USB e viva-voz Bluetooth e ainda, volantes com comandos de rádios.

