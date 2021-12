Fiat lança versão aventureira Mobi Way

A fórmula de sucesso que estreou na Palio Adventure é a aposta da Fiat para fazer o pequeno Mobi emplacar nas vendas. A versão aventureira é oferecida nas versões Way (R$ 39.300) e Way On (R$ 43.800), ambas equipadas com o motor Fire EVO 1.0 de até 75 cv a 6.250 rpm e torque máximo de 9,9 kgfm a 3.850 rpm.

A TARDE andou pelas ruas de Salvador com o subcompacto que traz como diferencial da familia, detalhes que reforçam estéticamente o estilo off-road. Os para-choques têm apliques em plástico preto, há molduras nos para-lamas, um par de barras longitudinais no teto completa o visual. Segundo a equipe de engenharia da Fiat, a suspensão foi recalibrada e teve sua altura livre do solo elevada em 1,5 cm. As mudanças fizeram do Way um hatch mais valente na hora de enfrentar as lombadas ou os buracos das ruas.

O espaço interno é um ponto fraco e levar a galera no carro pode não ser muito confortável. O Mobi comporta quatro adultos de estatura média com dificuldade e o porta-malas tem espaço apenas para 235 litros.

O motor 1.0 faz o compacto se esforçar para embalar quando carregado, sendo necessário constantes reduções de marcha para não perder o ritmo em pequenos aclives. O nível de ruído elevado em altas rotações pode encomodar e o câmbio com engates longos exige cautela do motorista. A direção hidráulica é menos precisa que a elétrica de seu concorrente direto, o VW Up!.

De série, o Mobi Way vem equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, banco do motorista com regulagem de altura, coluna de direção com regulagem de altura, computador de bordo, vidros e travas elétricas, rodas de 14 polegadas, entre outros.

O modelo testado também é equipado com os opcionais: rádio Connect integrado ao painel com Bluetooth, audio streaming, acompanhado de alarme e volante multifuncional. O sistema de conectividade com suporte para os sistemas operacionais iOS e Android estará disponível em breve, segundo a montadora.

