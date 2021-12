Fiat lança o escorpião 500 Abarth

O charmoso Cinquecento ganha agora a versão apimentada Abarth. O modelo tem motor 1.4 Multiair, de 167 cavalos, câmbio manual de cinco marchas e pacote Abarth com suspensão recalibrada, banco esportivo e itens para melhorar a aerodinâmica do hatch compacto 500.

A Fiat oferece o carro pelo valor sugerido de R$ 79.300. Chega em versão única e inclui apenas dois opcionais: teto solar e som premium da grife Beats by Dr. Dre, de 370 W, com seis falantes e subwoofer.

Marca conhecida pelo escorpião, a Abarth faz parte do Grupo Fiat. Assim, o 500 Abart traz sob o capô um motor 1.4 Multiair turbo, com 1,27 bar de pressão, movido a gasolina, com potência máxima de 167 cv e 23 kgfm de torque na faixa entre 2.500 giros e 4.000 giros, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.

No visual, traz duplo escapamento cromado, faróis e rodas de liga leve exclusivas de 16" com pneus 195/45 R16, faixas laterais disponíveis nas cores vermelho, branco e preto, e capa dos retrovisores externos acompanhando a mesma cor da faixa. Para garantir sua pegada de esportivo, a Fiat instalou um pacote de resposta, com itens como sete air bags (dois frontais, dois Side Bags, dois Window Bags e Knee Bag), freios ABS com EBD (Electronic Brake-force Distribution), ESS (Emergency Stop Signal), ESC (Electronic Stability Control), TCS (Traction Control System) e TTC (Torque Transfer Control). Claro que todas essas ferramentas eletrônicas - e que visam sobretudo a segurança - foram "reajustadas" ao estilo Abarth".

Além disso, o 500 Abarth tem contagiros, velocímetro, marcador de combustível e outras informações são reveladas de maneira digital, através de uma moderna tela LCD TFT. De quebra, vem com as teclas Sport ESC - do controle de estabilidade - que podem ser desligadas no painel.

* O jornalista viajou a convite da Fiat do Brasil

adblock ativo