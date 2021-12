Fiat lança linha 2016 do Palio no Brasil

A Fiat mantém a liderança geral e tem o Palio à frente dos modelos vendidos no Brasil. Assim, garante seu espaço no mundo dos veículos compactos. Intitulado "o carro mais barato em produção no Brasil", o Palio Fire ganha a linha 2016. Com preço inicial de R$ 27.590 (aumento de R$ 250 sobre o modelo 2015), a Fiat investiu em novos itens de série e pequenas mudanças estéticas no hatch para seguir no topo da liderança de custo-benefício e, também, de vendas no país.



Agora em sua linha 2016, o Palio Fire - que mantém praticamente o mesmo conjunto - recebeu faróis com canhões pretos, com exceção da versão Way, que continua com faróis de máscara negra. Além disso, para todas versões, o painel frontal recebeu cor cinza-chumbo e espelho de cortesia no para-sol do motorista.

No que diz respeito aos itens de série, o Palio Fire vem com air bag duplo, freios ABS com EBD, indicador digital do nível de combustível, retrovisores externos com comando interno, para-choques na cor do veículo, relógio digital, luz de leitura dianteira, vidros climatizados verdes, entre outros. Seu motor segue o mesmo 1.0 de 4 cilindros e 999 cc, que chega até 75 cavalos de potência máxima.

