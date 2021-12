Fiat lança linha 2016 do Doblò

A Fiat acaba de lançar a linha 2016 do Doblò. Conhecido como o carro da família, o utilitário da marca italiana ganhou novos conteúdos de série, aumentando ainda mais o conforto a bordo. A versão Attractive passa a contar com ar-condicionado e volante com regulagem de altura e predisposição para rádio, que também aparece na versão Essence.

Já a versão Adventure chega com Rádio Connect e sensor de estacionamento traseiro. Com versões para passageiro e carga, o Fiat Doblò mantém seu grande porta malas e suas portas laterais corrediças, que facilitam o acesso ao interior do veículo. A linha 2016 do Doblò Cargo 1.4 e Cargo 1.8 ganha de série faróis de máscara negra, deixando a versão voltada para negócios com um visual mais moderno.

O Fiat Doblò mantém seu grande porta-malas e suas portas laterais corrediças. Os valores dos modelos da linha variam de R$ 52.080 (Dobló Cargo) à R$ 76.550 (Adventure).

