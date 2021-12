Fiat lança linha 2014 do Novo Uno e série especial

A Fiat anunciou a chegada da linha 2014 do Novo Uno e, com ela, o lançamento da série especial College. Derivada da versão Vivace 1.0, de quatro portas, o novo modelo tem valor de R$ 33.470.

A College traz acabamento externo exclusivo, com as cores Branco Banchisa e a nova Azul Vitality, apenas. Os retrovisores e maçanetas externas e os anéis estéticos na grade dianteira são na tonalidade vermelha. Já as rodas de liga leve são pintadas de branco.

O look se completa com as barras no teto (assim como a versão Way), faróis com máscara negra, lanternas traseiras fumê, adesivos laterais nas portas e badge na coluna C.

Por dentro, assentos com detalhes em azul e vermelho, sendo que os dianteiros contam ainda com porta-objetos e bolsos na parte traseira.

Para entrar ainda mais no clima College, a versão recebeu painel e o volante em couro com detalhes em vermelho. Na mesma tonalizade, estão as saídas de ar laterais, as maçanetas nos painéis de porta e o botão central do comando de ar condicionado.

Receberam a cor azul a nova moldura central e os puxadores de porta. Por fim, a moldura do quadro de instrumentos vem na cor cinza.

Equipamentos

De série, a versão especial Novo Uno College tem ar condicionado, direção hidráulica, faróis de neblina, travas e vidros elétricos, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, volante com regulagem de altura, pré-disposição para rádio, cintos dianteiros com regulagem de altura, cintos laterais traseiros retráteis, conta giros e econômetro, além de espelho no para-sol do lado do motorista, porta-óculos e tapetes específicos.

Novo Uno 2014

A linha 2014 do Novo Uno conta com novidades como novo rádio com entrada USB como opcional. A versão Sporting ganhou roda de liga leve com nova cor preto fosco. Já os modelos Vivace e Economy ganham na lista de opcionais a nova roda de liga leve aro 14".

