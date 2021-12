Fiat lança Idea 2014 com novo visual e itens de série

A Fiat já comercializa o Idea 2014 no mercado brasileiro. O modelo chega com novos equipamentos de série e novidades interna e externa. As versões Attractive e Essence ganham nova grade dianteira com direito a formato colmeia na parte inferior. Traz ainda novas calotas, rodas e moldura para os faróis de neblina. No habitáculo do Idea 2014, destaque para o novo painel com saídas de ar, novos comandos do ar condicionado e volante multifuncional.

Na versão Essence, como opcional, pode ser colocada uma nova moldura para a parte central do painel. Todas as versões do Idea 2014 ganham novos conteúdos de série. No Essence, o retrovisor externo elétrico e frisos cromados são destaque enquanto o Attractive passa a ter em sua lista, o ar condicionado. No Adventure, o volante com comandos do rádio é o que incrementa. Além destes, a nova versão do Fiat Idea 2014 traz conteúdos como o rádio MP3 com Bluetooth e câmbio Dualogic Plus, 20 porta-objetos dispostos em locais estratégicos e três opções de motor (1.4, 1.6 e 1.8, todos flex).

O Ideia Attractive 1.4 tem preço sugerido de R$43.290. O Essence 1.6 16V custa R$ 45.370 e o modelo Adventure 1.8, também com 16 válvulas, fica por 52.400.

adblock ativo