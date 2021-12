Fiat lança Bravo em série especial: Wolverine

Aproveitando o lançamento do filme Wolverine - Imortal nesta sexta-feira (26), a Fiat apresentou uma nova série especial do Bravo, que leva o nome do personagem dos quadrinhos da Marvel. O veículo é fruto de uma parceria inédita com a Fox Film e parte das versões 1.8 Essence.

Entre os itens incluídos na Série Especial Bravo Wolverine, estão o sistema Blue & Me, que possibilita que o motorista execute uma série de ações por meio de comandos de voz e escute música no formato MP3, por meio do CD player ou da porta USB; sensor de estacionamento traseiro; e Kit High Tech, que contém sensor de chuva, sensor crepuscular e espelho retrovisor interno eletrocrômico.

No design, o Bravo Wolverine foi equipado com itens da versão Essence e de personalização exclusivos, como faixas laterais com a logomarca do filme Wolverine - Imortal, minissaias laterais na cor do veículo, spoiler traseiro esportivo na cor do carro, faróis com máscara negra, rodas em liga leve 17" exclusivas, soleiras nas portas, bancos dianteiros com logo Wolverine bordado, tapetes em carpete com bordado Wolverine e chaveiro exclusivo.

O modelo possui ainda suspensão com acerto esportivo, que está presente também nas versões Sporting 1.8 e T-Jet 1.4. A Série Especial Bravo Wolverine tem valor sugerido de R$ 57.640.

