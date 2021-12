Fiat lança a linha 2015 dos modelos Idea e Siena EL

A Fiat iniciou as vendas da linha 2015 dos modelos Siena EL e Idea. A montadora italiana colocou novos equipamentos e inseriu mudanças visando o conforto a bordo.

Nas versões 1.0 (R$ 32.070) ou 1.4 (R$ 35.220), o Siena EL ganhou novo volante com regulagem de altura, regulagem de altura também no banco do motorista e sensor de estacionamento, como conteúdos de série. O interior conta agora com acabamento em detalhes na cor preta, destaque para a alavanca de freio de mão e no câmbio.

O visual do sedã ficou mais esportivo com o Kit Stile, composto por spoiler na tampa traseira, faróis de máscara negra, rodas de liga leve de 14 polegadas e faróis de neblina.

Completo, o novo Idea vem com o rádio Connect Audio Streaming, que permite ao usuário conectar o seu celular ao rádio do veículo, via bluetooth, e ouvir as músicas armazenadas no aparelho. A série possui as opções Attractive com motor 1.4 (R$ 46.400), Essence 1.6 (R$ 48.620) e Adventure 1.8 (R$ 56.800).

Na versão adventure, o Idea oferece o sistema Locker, que funciona para retirar o carro de situações de atoleiro. O sistema de bloqueio do diferencial age na tração da rodas, auxiliando o motorista.

