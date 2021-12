Fiat lança 500 Turbo nos EUA

A Fiat apresentou nos Estados Unidos mais uma versão do 500: o Turbo. O modelo conta com motor 1.4 Turbo, com tecnologia MultiAir, além de suspensão mais esportiva e inovações no design exterior e interior.

A potência teve crescimento de 34%, e passou de 101cavalos para 135cv. Para lidar com esse extra, o torque também foi elevado, de 132 Nm para 203 Nm (53% maior). No Brasil, o 500 possui duas opções de motor 1.4, com 88 cv ou 105 cv.

Para um look mais agressivo, a nova versão do compacto tem entradas de ar maiores, além de saias laterais esportivas e rodas de alumínio com 16 polegadas. O 500 Turbo é equipado com caixa manual de cinco velocidades, e faz o consumo de 6,9 l/100 km em auto-estrada.

O carro está disponível em sete cores: preto, prata, cinza, branca, vermelha, azul e cobre. No interior, os bancos também são esportivos, podendo ser de tecido - preta e cinza - ou de couro - vermelho e preto ou todo preto. O sistema de som é New Beats by Dr. Dre, com seis colunas, subwoofer e amplificador de oito canais.

O 500 Turbo deve começar a ser vendido na primavera (outono dos EUA), por cerca de US$ 20 mil. Não há previsão de o modelo chegar ao solo europeu ou brasileiro.

Alongado

Outra versão do 500 é a L ("large" - em português, grande), com quatro portas. O modelo mede, segundo a Fiat, 4,14 metros, 60 cm maior que o 500 comum. Também é mais largo que o tradicional, 1,78 metro, 16 cm a mais. Ganha também na altura, medindo 1,66 m, 17 cm maior.

Mais de 100 países comercializarão o 500L, entre eles também os EUA.

