Fiat Grand Siena ganha série especial Sublime

A Fiat anunciou novidades para dois carros: o Grand Siena e o Bravo. O primeiro modelo ganhou uma série especial, batizada de Sublime. Já o segundo recebeu atualizações em cada versão.

O Grand Siena Sublime, que é derivado do modelo Essence 1.6 16V, chega por R$ 46.360. Está disponível em duas cores, Preto Vulcano e Branco Kalahari. O motor 1.6 desenvolve 117 cavalos de potência e 16,8 kgf.m de torque, ambos quando abastecido com etanol. A transmissão é manual de cinco marchas.

Entre as diferenças externas, frisos cromados fumê, faróis com máscara cinza metalizado, grade dianteira e retrovisores externos pintados em cinza metalizado e rodas em liga leve com pintura exclusiva.

Por dentro, colorações marrom e marfim, como nos painéis de porta e painel principal, que tem também faixa central em Bege Savannah. Os bancos são parcialmente de couro, e trazem apóia-braço no banco do motorista.

A Série Especial Sublime traz os mesmos equipamentos de série da versão Essence, como airbag duplo, freios ABS e ar-condicionado. O carro foi equipado também com rádio Connect CD MP3/WMA, que é integrado ao painel com RDS, viva-voz Bluetooth e entrada USB. O volante tem comandos de rádio e os retrovisores externos são elétricos, assim como vidros traseiros.

Esportivo

O Bravo recebeu novidades na linha 2014 para realçar o espírito esportivo. Os modelos Essence, Sporting e Absolute Dualogic agora possuem como opção a nova cor Branco Kalahari.

O Essence 1.8 recebeu de série rodas de liga leve 16" esportivas e novos tecidos com tonalidade mais escura.

A versão Sporting 1.8 ganhou novo ambiente interno preto, costuras vermelhas nos tecidos dos bancos e logomarca da versão em bordado exclusivo no encosto dos bancos dianteiros.

Já o T-Jet 1.4 Turbo tem novas faixas laterais que invadem o para-choque dianteiro e novo ambiente interno preto.

Os preços sugeridos das versões do Fiat Bravo são:

Bravo Essence 1.8 - R$ 54.750

Bravo Sporting 1.8 - R$ 59.970

Bravo Absolute Dualogic 1.8 - R$ 62.900

Bravo T-Jet 1.4 Turbo - R$ 68.500

adblock ativo