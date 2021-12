Fiat Ducato chega em janeiro

A Fiat confirmou a chegada do furgão para 2018. Importado do México, o modelo reestilizado passou por algumas mudanças discretas no visual para agradar os consumidores brasileiro.

Sob o capô está o motor 2.3 turbodiesel que gera 127 cv de potência e 32,6 kgfm de torque a 1.800 rpm, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas, com tração dianteira.

A Fiat não revelou as versões e os preços que serão oferecidas no Brasil. No México, o modelo é produzido em versões para carga com três medidas: 9,5 m³, 11,5 m³ e 15 m³.

Por aqui, a atual geração do forgão é vendida nas opções: Ducato Cargo, em quatro tamanhos diferentes (7,5 m³, 9 m³, 10 m³ ou 12 m³); Ducato Multi e Ducato Passageiro com 15 lugares. Os preços vão de R$ 111.190 até R$ 143.910

