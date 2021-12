A FCA teve um excelente biênio no mercado brasileiro. Mesmo sem ocupar a liderança no mercado em vendas, tem dois produtos de valor agregado que rendem bons lucros: a Fiat Toro e o Jeep Compass, sem falar no bom desempenho da dupla Argo e Cronos sem esquecer o Renegade.

Voltando à marca italiana, a Fiat destaca no seu grande estande, o primeiro do Salão do Automóvel, o SUV Fastback. Ainda com jeitão de conceito, ele traz um design arrojado com carroceria cupê. A data para chegar? Meados de 2020. Além disso, pode antecipar um futuro facelift da própria Toro. Apesar do visual e do porte, o Fastback pode ser menor na sua versão final já que os executivos da montadora afirmam que ele será uma “porta de entrada” para os utilitários esportivos.

Falando em porta de entrada, a Fiat também destaca o 500X, velho conhecido dos europeus e dos norte-americanos. Tem traços retrô como do icônico 500, mas em tamanho G. Além da viabilidade financeira pois “tudo na indústria é uma questão de uma equação entre custo e lucro” diz um dos executivos, é preciso que SUV tenha motorização moderna. Ele é vendido com motor 1.0 turbo de três cilindros e 120cv e 1.3 turbo quatro cilindro da gama Firefly. O mesmo executivo adiantou: “que estes motores virão, é certo. Só não sabemos quando”. A sugestão é que venha junto com a novidade

No estande a Fiat mostra ainda uma versão esportiva do Cronos com acessórios da linha Mopar, a Toro Rescue, Argo Sting e Mobi Extreme. Ah! Lá em cima tem um elegante 500 dos anos 1960.

Fiat destaca SUV da Toro e do clássico 500 | Foto: Divulgação/ATarde

