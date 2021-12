Fiat Cronos Precision 1.8: Esportividade à italiana

Apesar de muita experiência no segmento dos três-volumes, a Fiat obteve com o Fiat Cronos uma boa aceitação no mercado dos sedãs. Ainda que hoje o modelo não seja nem de longe tão bom de mercado como foi o Fiat Siena, a montadora italiana galga pouco a pouco posições melhores com uma gama de cinco modelos e dois motores: o 1.3 Firefly com 109 cv (etanol) e 101 cv (gasolina) com câmbio manual ou GSR automatizado ou ainda o propulsor 1.8 E.torQ com 139 cv (etanol) e 135 cv (gasolina), com câmbio manual ou automático de seis velocidades.

Como ponto alto, visual arrojado e conforto, a variação sedã do Argo emplacou em 2018 18.496 unidades, segundo dados da Fenabrave. Esses números deixaram o carro na 29ª posição entre os carros mais vendidos do Brasil. Ainda bem atrás do seu concorrente direto VW Virtus, que neste ano emplacou 25.761 unidades, ocupando a 20ª posição entre os carros mais vendidos, na prática o Cronos, de 2,52 m de entre-eixos, tem conseguido uma boa fatia do Chevrolet Prisma e Hyundai HB20 S. De qualquer forma a Fiat foi a que mais cresceu em volume de vendas este ano, como mostram os dados da Fenabrave. Segundo a associação, a Chevrolet emplacou 41.593 veículos, seguido da Fiat, com 34.426 unidades, e Volkswagen, com 34.286 emplacamentos em agosto.

Uma das características mais marcantes do Cronos é a sua herança italiana, com desenho que relembra o Alfa Romeo Giulia e também o Fiat Tipo sedã disponível na Europa. Para não dizer que a esportividade das suas linhas fica só no design, o motor 1.8 é uma boa mostra do que ele é capaz, com entrega de desempenho acima da média.

Motor

É o já conhecido E.torQ Evo 1.8 de 139 cv (etanol) e 135 cv (gasolina) que também equipa a Fiat Toro e também o Argo HGT. Com bloco de ferro fundido e já um tanto antiquado, é o tipo de propulsor feito para obter velocidade final e acelerar com vigor. O melhor desempenho se obtém com o etanol, onde o carro entrega bem os 19,3 kgfm de torque ainda que um pouco "tarde", em giros mais altos. Agrada o equilíbrio devido ao peso maior, e nas curvas, o sedã entra com muito equilíbrio.

Entrega um bom desempenho tanto em trechos urbanos, quanto em rodovias, mas economia não é o forte do motor já antiquado com bloco em ferro fundido. Durante nosso teste registramos a média 7,2 km/l dentro da cidade, com etanol. Na estrada, não chegou a superar os 10 km/l.

Ponto positivo está no conjunto da suspensão, firme mas mantendo o conforto característico da linha Fiat. Sem flutuação excessiva, o trabalho de engenharia transforma o Cronos 1.8 em um veículo bem estável vazio ou com cinco pessoas a bordo com bagagem.

O câmbio é manual de cinco marchas ou o automático de seis

Design e equipamentos

O design não terá mudanças por enquanto, uma vez que o carro chegou ao mercado em fevereiro. Anteriormente, andamos no Fiat Cronos Precision AT6 e comentamos sobre os itens da versão topo de linha. Na versão Precision manual, o carro vem equipado com faróis em LED, rodas de liga-leve 16 polegadas, faróis de neblina, retrovisores elétricos com tilt-down e repetidores de seta integrados, vidros elétricos traseiros, banco traseiro bipartido, sensor de estacionamento traseiro e alarme. A lista de opcionais inclui os obrigatórios air-bags laterais dianteiros, câmera de ré, display TFT de sete polegadas e alta resolução no painel de instrumentos, ar-condicionado automático digital, espelho retrovisor interno com sensor de ofuscamento, espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico e puddle lamps, Keyless Entry'N' Go, sensor de chuva, sensor de luminosidade, bancos em couro, maçanetas e frisos das portas cromados e rodas de liga-leve de 17 polegadas. A versão testada chega por R$ 62.990.

Como anda?

O Fiat Cronos é eficaz em dinâmica de direção. Na hora que o motorista entra em uma curva, o carro é preciso e tem suspensão mais justa em relação aos seus antecessores sem qualquer lembrança dos antigos veículos baseados no Palio, que tendiam a escorregar nas curvas e flutuar em terrenos mais acidentados. Há uma leve tendência de sair na dianteira, mas é uma clara evolução da engenharia em termos de suspensão.

Os controles de tração e estabilidade, presentes no veículo, atuam bem para corrigir as falhas. Percebemos a importância dos itens ao entrar rápido em uma curva, ou até mesmo em dias chuvosos, quando o solo fica úmido e as chances de "perder" o carro em uma curva ou espelho d'água aumentam.

Fica a ressalva para o consumo alto e para certa lentidão nas retomadas, fruto do peso mais alto. Mas para quem exige torque, força e gosta de um sedã mais estável sem ser grande como os modelos médios, o Cronos Precision cumprirá e bem sua missão.

O porta malas tem 525 litros de capacidade

