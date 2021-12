Fiat convoca recall do Argo por falha no airbag

A FCA convoca os proprietários do recém-lançado Fiat Argo para um recall que atinge 21.778 unidades dos 22.336 carros emplacados até novembro. Todas as versões (Drive, Precision e HGT) foram afetadas por uma falha no chicote elétrico do volante. A equipe de engenharia da montadora detectou a possibilidade de rompimento do chicote elétrico do volante devido a um eventual esmagamento provocado pela cobertura do airbag. Em casos extremos, o defeito pode resultar no acionamento involuntário do airbag do motorista.

O serviço deve ser feito a partir desta segunda (11) e os proprietários devem agendar a verificação na concessionária. Para resolver o defeito é preciso verificar se é necessário a substituição do volante de direção completo. O tempo estimado para o conserto é de uma hora.

Para mais informações a Fiat disponibiliza o telefone 0800 707 1000 ou pelo site da marca.

