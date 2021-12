Fiat convoca recall de 81 mil veículos

A Fiat convocou 81 mil veículos para corrigir falhas que podem dificultar a arrancada do veículo, com risco de acidente. O problema atinge modelos do Punto, do Idea, da Doblò e do Bravo, fabricados de fevereiro de 2012 a 22 de fevereiro de 2014. Os proprietários podem agendar atendimento por meio do telefone 0800 707 1000. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

