Fiat confirma Uno com motor três cilindros

Após apresentar o Toro e o Mobi, a Fiat anuncia mais um lançamento para o mercado nacional: o novo Uno 2017, que chega em setembro estreando a nova familia global de motores da marca, entre eles o esperado 1.0 de três cilindros.

Em comunicado, a Fiat revela apenas que o modelo chega recheado com novas tecnologias e visual renovado. Um dos itens que deve estar presente no Uno 2017 é o start-stop, sistema que equipa atualmente apenas carros mais caros. Além disso, câmbio automatizado com gerenciamento por botões e a central multimídia UConnect tembém serão ofertados no novo hatch. Na versão Sporting, topo da gama, o modelo estreia o controle de estabilidade.

A principal novidade está sob o capô, o motor de 3 cilindros e 12 válvulas, que deve gerar em torno de 80 cavalos de potência. Há ainda a opção do novo 1.3 de quatro cilindros, com estimados 100 cv e 14 mkgf.

Externamente, o Uno 2017 conta com pequenas mudanças, na grade frontal o modelo vai abandonar os três quadradinhos, que deram lugar a uma nova grade com barras horizontais, que forma um conjunto com os faróis, além de para-choque redesenhado e novas rodas de liga-leve. A imagem divulgada é da versão Sporting a topo de linha, que vem com adesivos na parte inferior das portas, retrovisores na cor preta e tonalidade vermelha no suporte dos faróis de neblina e no friso da grade além de faróis com máscara negra.

