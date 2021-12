Fiat banca crash test e Toro recebe 4 estrelas no Latin NCAP

Após dois anos de lançamento, a Toro passou pelo primeiro “crash test” organizado Latin NCAP, programa de segurança viária para veículos da América Latina e Caribe, com patrocínio da própria FCA. A picape média da Fiat recebeu quatro estrelas de cinco possíveis, resultado bom mas não excelente. A Toro recebeu quatro estrelas em proteção para adultos (sentados no banco da frente) e quatro para crianças (fileira traseira), de um total de cinco possíveis, que é a nota máxima.

Foram realizados três testes com a Fiat Toro: frontal a 64 km/h, lateral a 50 km/h e "teste do alce" para avaliar o controle eletrônico de estabilidade, item de série no modelo. Foram obtidos 29,4 pontos de 34 possíveis em proteção para adultos e 36,9 de 49 possíveis para crianças. Os modelos testados contavam com dois airbags, mínimo exigido pela legislação brasileira.

Porque não ganhou cinco estrelas?

Um dos motivos foi o impacto dianteiro. O Latin NCAP constatou um nível apenas adequado de segurança para os passageiros adultos na região do peito dos dois ocupantes da fileira dianteira, assim como, nos joelhos e pernas do motorista. A inclusão de airbags laterais e de cortina de série melhorariam a avaliação geral.

Outro fator que impediu a nota máxima da Toro, foi a colisão lateral a 50km/h. Nela a proteção para o tórax foi considerada apenas marginal. Isso também se deve a ausência de airbag lateral e cortina, que são comercializados no carro apenas como opcionais.

