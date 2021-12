Fiat Argo 1.3 vale por desempenho e economia

A Fiat apresentou há um ano o Argo, com a proposta de aumentar o volume de produção da montadora que perdeu espaço em diversas categorias, entre elas a de compactos. O modelo emplacou em 2017, 27.925 unidades, o que correspondeu a 27ª posição entre os carros mais vendidos do país. No entanto, a versatilidade do carro que ocupou o lugar do Palio, algumas posições do Uno e do Mobi antes mais equipados, e agora do Siena e no futuro do Grand Siena, deve ser provada com o passar do tempo.

Mas o que podemos esperar do Fiat Argo? Aqui no site do A Tarde Autos já publicamos uma avaliação da versão Precision 1.8 com câmbio automático de seis velocidades e também a Drive 1.0 com câmbio manual de cinco velocidades, veículos muito diferentes dinamicamente, e distantes em preço e acabamento. Agora testamos a versão Drive 1.3 também com câmbio manual de cinco velocidades, que ocupa a posição intermediária da linha.

Por fora pouca coisa muda em relação a versão de entrada 1.0. Uma mudança visível está nas rodas, que na 1.3 são de liga-leve aro 15”, o retrovisor é elétrico com função tilt down e há repetidores de setas laterais. Tudo deixa o conjunto mais bonito em relação ao modelo de entrada.

Por dentro nada mudou. Ao entrar no carro nos deparamos com o kit multimídia Uconnect de 7” com câmera de ré, volante multifuncional com comandos para rádio e telefone. Os bancos são em tecido e trazem um bom conforto aos ocupantes do veículo, característica da Fiat ao usar espuma densa mas que transmite conforto e segurança.

A grande diferença de fato está embaixo do capô: o motor Firefly 1.3, uma evolução do motor Fire que equipava o Palio, dá ao Argo um bom desempenho e um consumo médio de 8,6km/l no perímetro urbano e 10,4 no rodoviário, isso quando abastecido com etanol. Em relação ao 1.0, são 32cv a mais em força com etanol e 24 com gasolina, e o torque de 10,9kgfm é apenas 0,5kgfm mais forte em relação ao modelo de motor menor mas a potência é bem perceptível. A Fiat mostra que essa nova família de motores GSE, que evoluíram muito desde que chegaram ao Uno, ainda em 1985, trazem uma combinação típica dos modelos da marca, com boa resposta especialmente nas cidades e consumo sempre contido.

O câmbio é preciso, com curso demasiado longo mas que dá agilidade na resposta do carro, características percebidas em ultrapassagens e arrancadas. O Firefly tem um construção mais avançada em relação ao Fire, e desenvolve 109 cv quando abastecido com etanol e 101 cv com gasolina.

VEREDICTO

O Fiat Argo Drive 1.3 é um bom carro para quem procura conforto, com uma posição de dirigir acima do volante; tecnologia, com central multimídia que supre as necessidades do motorista e, por fim, para quem busca economia mas não abre mão do bom desempenho com um motor intermediário muito moderno na sua concepção. A versão testada tem valor de R$ 53.900, o que o coloca perto de modelos um pouco mais caros como o Ford New Fiesta, o Hyundai HB20 1.6 e também o Renault Sandero 1.6 e nem tão eficientes quando o assunto é motorização, caso do líder do segmento, Chevrolet Onix ou do Volkswagen Polo 1.6 Msi.

Quem busca um modelo compacto mas faz questão do desempenho mais solto na estrada, com pouca diferença em relação ao consumo de um motor 1.0, verá no Argo uma boa alternativa de compra. Fica devendo apenas um comportamento dinâmico mais acertado, já que ele é um pouco instável em curvas e tem a suspensão bem calibrada para o conforto, mas nem tão precisa como é o caso do Polo, que chegou quase junto com o Argo, que exibe melhor desenvoltura quando exigido, mesmo no caso do motor 1.6 já de concepção antiga.

O Argo tem a dura missão de levar a Fiat de volta ao topo, hoje ocupada pelos seus concorrentes: Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e algumas versões do Ford Ka que ocupam o topo da lista. O Volkswagen Polo corre por fora, já que seu lançamento ocorreu três meses depois do modelo da montadora italiana, e no último mês foi o quarto modelo mais vendido no ranking geral da Fenabrave.

