Fiat apresenta nova geração do Ducato

A FCA apresentou hoje em Campinas, São Paulo, a nova geração de utilitários Ducato. Com 13 versões, inclusive a nova Chassi Cabine, inexplorada pela Fiat até agora, o veículo tem melhor coeficiente aerodinâmico, mais espaço interno e capacidade de carga de 3.750kg acessíveis pela porta corrediça mais resistente ou pela porta dupla traseira que abre a 270 graus. Entre as novidades além do design mais “bicudo”, inspirado no modelo já aposentado na Europa (esta geração foi lançada por lá em 2006), estão a adoção do Hill Holder que facilita as manobras em rampa ao segurar o veículo por até cinco segundos, uma gama 29 de acessórios Mopar e novo plano de assistência técnica.

Fabricado no México, o Ducato tem carroceria, freio superdimensionado (importado da Itália) e suspensão mais robusta para as más condições das vias brasileiras. Outra novidade está nos para-choques modulares, que permite a troca de suas quatro partes separadamente.

Segundo a Fiat, 6.600 funcionários participaram do desenvolvimento do veículo testado em 10 milhões de quilômetros.

O preço é o menor entre os concorrentes, a partir de R$ 108.500 para a versão Chassi, R$ 111.190 mil para o furgão e R$ 151.900 para a versão passageiros, a Minibus.

Motor aprimorado

O Ducato mantém o motor Multijet 2.3 litros turbodiesel com melhorias no sistema de arrefecimento, sistema Common Rail de última geração e recirculação de gases do escapamento (EGR) adequado ao padrão de emissões Euro 5. Desenvolve 130cv com 32,6kgfm de torque, praticamente igual aos concorrentes como Renault Master e Mercedes Benz Sprinter. Com o câmbio de seis marchas, fabricado pela própria Fiat, sua condução ficou mais silenciosa.

Segundo a Fiat, usando dados do Inmetro, o novo propulsor é 10% mais econômico que a versão anterior.

Garantia e assistência

A Fiat tem 200 pontos de assistência para a revisão da Ducato, que tem um ano de garantia sem limite de quilometragem. A primeira revisão custa R$ 856 e deve ser feita aos 15.000 quilômetros com troca de filtros e óleo e aos 60.000 quilômetros também são substituídas as correias ao custo de R$ 2.100. Há 12 kits de produtos com preço fixo para substituição de itens como embreagem, pastilhas, bateria, roldanas e regulagens de portas entre outros. Há ainda um plano de garantia estendida por mais dois anos, com revisões pré pagas com desconto de 5% e assistência em todo o território nacional e finalmente um plano customizado de assistência para frotistas.

Vale a pena?

A TARDE testou o veículo por um trecho curto na região de Campinas, exclusivamente em vias bem pavimentadas. Mesmo sem testar itens críticos como a suspensão geralmente ruidosa desses utilitários, o motor se mostrou bem silencioso e com bom torque a velocidade de cruzeiro em torno dos 80km/h. O ar condicionado posicionado sobre a cabine e não na parte do fundo refrigerou com eficiência o veículo que chega a ter 15m3 de área interna. A sexta marcha ainda permite extrair alguma força do Ducato, e o propulsor só se mostra presente nas reduções. A ergonomia é melhor, mas na prática quem já dirigiu um dos veículos da família encontrará a mesma posição, mais alta em relação ao volante mas igualmente confortável.

A nova versão está chegando aos concessionários da marca Fiat, e por enquanto a marca é a primeira da joint-venture que une FCA e PSA desde 1981 (apenas no segmento comercial), a oferecer a nova geração dos utilitários no Brasil.

adblock ativo