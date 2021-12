Ferrari e Maserati estarão no Salão de SP

É inimaginável um Salão do Automóvel sem marcas como a Ferrari e Maserati. Esta semana, a Fiat bateu o martelo e vai expor os carros das marcas italianas em seu estande. Será um brinde para quem passar nas dependências do estande da Fiat, fabricante que mais vende veículos no Brasil e controladora das italianas Ferrari e Maserati.

Assim, os carros dos sonhos dos apaixonados por esportividade e design terão seu espaço exclusivo no 27º Salão do Automóvel de São Paulo, que ocorre entre os dias 24 de outubro e 4 de novembro, no Pavilhão do Anhembi.

A cultuada Ferrari será representada pelo bólido 458 Spider, conversível com motor V8 (570 cv). A Fiat também exibirá no evento uma Maserati GranCabrio S, também com motor V8, de 450 cavalos).

O esportivo 458 Spider é a versão conversível da 458 Italia, modelo que tem preço de R$ 1,6 milhão no Brasil. A versão Spider é mais cara e tem valor próximo dos R$ 2 milhões. O motor 4.5 V8 instalado na Ferrari 458 Spider despeja 570 cavalos de potência tem torque de 54 kgfm. É dotado de injeção direta de gasolina na câmara de combustão e para auxiliar a vontade de andar tem um câmbio automatizado, de dupla embreagem e sete velocidades.

Para garantir a performance, a Ferrari 458 Spider tem capota de alumínio 25 kg mais leve que as de lona. Seu funcionamento de abertura e fechamento é feito em 14 segundos.

Mais informações:

27º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo

Data: de 24 de outubro a 4 de novembro de 2012

Horário: 24 de outubro - das 14h às 22h (entrada até 21h)

25 de outubro a 3 de novembro - das 13h às 22h (entrada até 21h)

04 de novembro - das 11h às 19h (entrada até 17h)

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana - São Paulo

www.salaodoautomovel.com.br

Redes Sociais:

Facebook: www.facebook.com/salaodoautomovel

Twitter: twitter.com/salaoautomovel

Blog: blogdosalao.com.br/

