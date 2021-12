Ferrari de Elton John vai a leilão

O cantor britânico Elton John vai leiloar no final deste mês sua Ferrari 365 GTB/4 Daytona, de 1972, por um valor estimado de até 575 mil libras (cerca de R$ 2,46 milhões). Segundo a Silverstone Auctions, responsável pelo leilão, o carro faz parte da frota do músico, que adquiriu o esportivo com os royalties de seu álbum de dupla platina, intitulado 'Goodbye Yellow Brick Road', de 1973.

O modelo tem apenas 158 unidades produzidas com o volante no lado direito, a mão inglesa, como é o trânsito no Reino Unido. E como um bela peça de colecionador, mantém a cor vermelha original e o interior de couro preto cuidadosamente recortado. O motor é um 12V de 4.4 litros, que rende 356 cavalos de potência e chega a 280 km/h. O sobrenome "Daytona" foi dado em 1967 quando o esportivo dominou do pódio nas 24 horas de Daytona (EUA), com os 3 primeiros lugares.

A Ferrari ficou durante 16 anos com Elton John e tem 131 mil km rodados.

Não é a primeira vez que Elton John participa de um leilão com um dos modelos da sua coleção. Em 2014, foi a leilão em Londres, na Inglaterra, a Ferrari Dino 246GT, comprada logo após o sucesso da música “Crocodile Rock”. O esportivo é um dos modelos mais raros da marca, pois é limitado em 498 unidades. A casa de leilões estima que o exemplar foi vendido por R$ 11 milhões.

adblock ativo