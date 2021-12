Fenatran mostra as novidades do setor de transporte

O ano era para ser de comemorações. Afinal, a Fenatran - Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga - , completa em 2015 sua 20ª edição. Porém, ironicamente, a mais importante de feira de transportes da América Latina, que teve início na última segunda e prossegue até a próxima sexta-feira no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, não tem grandes motivos para celebrar. Motivo? A crise que assola a economia brasileira.



Para se ter ideia, no acumulado do ano até outubro, regristou-se uma queda 44,71% nos licenciamentos de caminhões.

Cenário dessolador que influenciou marcas como Agrale, Shacman, Ford, Hyundai, International, Iveco, MAN, Scania e Mercedes-Benz - que lançou a inédita linha Vito de veículos comerciais leves, nos modelos furgão para transporte de cargas (Vito 111 CDI turbo diesel) e van de passageiros (Vito Tourer 119 turbo flex)-, a desistirem de participar do evento.



As únicas exceções entre as montadoras foram a Volvo e a DAF que, apesar da situação difícil, acharam oportuno marcar presença no feira, que ocorre a cada dois anos. "Apesar da evidente fase, a DAF está em outro período, o que nos mantém com resultados expressivamente maiores que o ano passado. Nosso produto tem muita qualidade e reforçar nossas mensagens no mercado nacional é extremamente importante nesse momento de crescimento. Por isso concluímos que não poderíamos estar de fora da Fenatran e estamos confiantes que vamos atingir um ótimo resultado", explica Luis Gambim, diretor Comercial da DAF Caminhões.



A montadora holandesa, por sua vez, usou a Frenatran como palco para o lançamento do DAF CF85. O extrapesado produzido em Ponta Grossa (PR) estreia em versões 4x2 e 6x2, com duas opções de cabine e equipado com motor Paccar MX de 12,9 litros, em duas variações de potência: 360cv ou 410cv. A transmissão é ZF automatizada de 16 velocidades. E não por aí, a montadora, que 'aportou' no Brasil em 2013, trazendo XF105, apresentou mais novidades do modelo. Agora, o XF 105 ganhará novos opcionais e a cabine Super Space Cab, com 2,10 m de altura interna.



"A Fenatran está muito ligada à história da DAF no Brasil e aos marcos importantes da companhia no país. Na primeira participação, em 2011, anunciamos a construção da fábrica. Na segunda, apresentamos o primeiro caminhão produzido aqui( XF105). E, neste ano, quando completamos dois anos de operações, lançamos o DAF CF85", comentou Gambim.

Quem também 'ignorou' a crise foi a Volvo. A montadora apresentou o novo FH com o sistema suspensor 6x4. Recém-lançado na Europa, o inovador sistema permite desativar e elevar o segundo eixo de tração, melhorando a aderência e reduzindo o consumo em até 4%. Além disso, a Volvo também mostrou em seu estande o sistema de gerenciamento de frota: o Dynafleet, agora com mais funcionalidades para aumentar a produtividade dos caminhões e a economizar combustível.



Para 2016, a montadora confirmou um o aumento de 8% dos preços de toda a sua linha de caminhões no Brasil a fim de suportar a elevação de 15% de seus custos operacionais acumulados no ano. "Haverá aumentos trimestrais em 2016 para compensar os custos de 2015", afirmou Bernardo Fedalto, diretor de caminhões da Volvo no Brasil. Em seu discurso na coletiva de imprensa, Fedalto ainda mostrou otimismo. "O mercado já caiu o que tinha que cair. Nos últimos quatro, cinco meses, observamos um nível de queda estabilizado. Precisamos fazer ajustes, mas acredito que da metade de 2016 em diante, o mercado deva melhorar junto com a economia",disse o executivo.



Um fato que pode contribuir e muito foi a reabertura do prazo para financiamento a bens de capital, como caminhões, ônibus e máquinas de construção pelo PSI Finame, a linha do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que oferece as taxas mais baratas do mercado e tinha sido encerrado no fim do mês passado. O anúncio foi divulgado por Luiz Moan, presidente da Anfavea, a entidade que representa as montadoras.



"É de aplaudir a forma muito rápida de ação do governo ao decidir pela reabertura do PSI, que permitirá ao mercado prosseguir com as atividades neste ano com as regras já definidas", ressaltou Moan. A partir de agora, o BNDES volta a analisar

e aprovar pedidos já protocolados, bem como receber novas solicitações pelas condições anteriores.



Na tentativa de conectar interesses, criar uma agenda positiva para o setor e gerar negócios, os organizadores da Fenatran 2015 realizam inúmeros eventos paralelos à feira. Entre eles, a Ilha do Conhecimento, que oferece diariamente, das 15h às 20h45, palestras gratuitas de entidades como as associações Brasileira do Alumínio (Abal), Nacional dos Remanufaturadores de Autopeças (Anrap) e dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, e empresas como Mobil e Ticket Car.



Entre os temas abordados estão: Oportunidades que podem surgir em um mercado retraído; Como a adoção de práticas sustentáveis no setor de transporte impulsiona novos negócios e Relevância do planejamento de rotas na cadeia logística. Ao todo, a Feira ocupa 80 mil metros quadrados do Pavilhão de Exposições do Anhembi e conta com a participação de 320 marcas expositoras confirmadas, sendo 280 nacionais e 40 internacionais. Mais de 28.000 compradores já fizeram a sua inscrição para visitar o evento e a expectativa é receber mais de 50 mil profissionais/compradores qualificados durante os cinco dias do evento.

