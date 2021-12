Fenatran destaca tecnologia dos “pesados”

A 21ª edição do Salão Internacional do Transporte Rodoviária de Cargas (Fenatran) reuniu 350 marcas entre grandes fabricantes de veículos comerciais do País, fornecedores de peças, componentes e serviços. Em uma área de 82 mil m² na São Paulo Expo, o evento, que acontece a cada dois anos, é o maior do setor de transporte de cargas da América do Sul e funciona como um espelho da economia atual, já que são os veículos pesados que transportam praticamente tudo o que é produzido no País. Esse ano, os expositores olham para o futuro confiantes com a economia que começou a andar dissociada da crise política do País.

Confiando que o Produto Interno Bruto, o PIB, começará a crescer em 2018 e que a retomada das vendas de caminhões deverá crescer de forma significativa, as marcas aproveitaram a oportunidade para exibir seus principais lançamentos. Nessa edição, a tecnologia foi o grande destaque da Fenatran, já que as fabricantes apresentaram muitas novidades nas áreas de conectividade, rastreamento de frota, direção autônoma e o uso de energias alternativas.

MERCEDES-BENZ

A marca alemã apresentou mais tecnologia, conforto e segurança na sua linha de caminhões 2018 das famílias Accelo, Atego, Axor e Actros. Um dos destaques é o Actros Série Especial, uma edição limitada de 21 unidades do top de linha da marca que ganha design "retrô" inspirado nos clássicos caminhões L-1111 e L-1113 das décadas de 1960 e 1970, os mais vendidos no Brasil em todos os tempos. Outra edição limitada e comemorativa da Mercedes é a Sprinter Edição especial 20 anos no Brasil, que ganha itens inéditos de segurança, como assistente de partida em rampa e câmera de ré. A fabricante mostra ainda a conectividade embarcada com o sistema de gestão de frota e rastreamento FleetBoard, que identifica, por exemplo, a necessidade de manutenção e, por meio da Central de Relacionamento com o Cliente, aciona o gestor da frota para avisá-lo e propor a melhor solução em eventuais defeitos mecânicos.

SCANIA

No estande da Scania o foco era no caminhão Heavy Tipper, um veículo pesado com foco na indústria de mineração. O modelo dividia espaço com o Super Rodotrem de 11 eixos, de capacidade para 91 toneladas e 620 cv de potência. Na área da tecnologia, a Scania apresentou os chamados Planos Flexíveis, que informam o momento ideal para a manutenção, e o Driver Coaching, uma central que orienta os motoristas como dirigir melhor e de maneira mais econômica. O atendimento pode ser pessoal ou por telefone, e é baseado na coleta de dados que a Scania faz, individualmente, em cada caminhão conectado ao Portal Gestão de Frota.

FORD

A Ford apresentou ao público o Cargo Connect, desenvolvido no Brasil e que conta com um pouco de toda tecnologia embarcada dos outros modelos da marca, como faróis inteligentes, pesagem de carga, assistente autônomo de frenagem, alerta de ponto cego e sistema de diagnósticos para manutenção preventiva, reportada pelo próprio veículo. Outro destaque foi o F-450 Super Duty, produzido nos EUA. O veículo é destinado a serviço pesado, com chassi de aço de alta resistência e carroceria de liga de alumínio de nível militar. É equipado com motor V8 turbodiesel 6.7, que entrega 440 cavalos. Os visitantes puderam ver também os pesados Cargo 2429 Torqshift e Cargo 1933 Torqshift e o extrapesado Cargo 2842.

PEUGEOT

A marca francesa voltou a investir no Brasil na sua linha de utilitários leves. O espaço da Peugeot exibiu toda a linha de veículos comerciais. A estrela foi o furgão Expert, construído na mesma base do SUV Peugeot 3008, e comercializado na Fenatran por R$ 79.990. Foi mostrada também a Expert adaptada para transporte de escolares e ambulância. Esses modelos são montados no Uruguai. Para cargas maiores, a marca oferece a nova Boxer, com capacidade para 2.700 kg e que deverá chegar no ano que vem ao mercado.

