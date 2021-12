Feirão promete vender carros zero com preço de 2017

O evento Combate das Marcas vai trazer carros zero com preços de 2017. O feirão acontece entre sexta-feira, 16, e domingo, 18, no estacionamento do Shopping Bela Vista, em Salvador. A expectativa é vender cerca de 700 veículos.

"Sem dúvida, um incremento e tanto para a economia baiana, que deve movimentar pelo menos R$ 39 milhões em negócios”, disse Raimundo Valeriano, diretor da Regional Bahia da Fenabrave.

Estarão disponíveis nesta 17ª edição do evento, veículos das principais marcas de carro do mundo. Os preços variam entre R$ 30 mil a R$ 254 mil.

A entrada é gratuita e o evento funciona das 9h às 19h na sexta e no sábado e das 9h às 17h, no domingo.

