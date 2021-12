Feirão de seminovos tem descontos de até R$ 5 mil

O primeiro Feirão Duelo dos Seminovos de 2018 será realizado no próximo final de semana - 13 a 15 de abril, no estacionamento do hipermercado Extra, da Avenida Paralela. O evento reunirá as principais revendedoras de veículos seminovos de Salvador, que ofertarão modelos com preços que variam entre R$ 19.900 e R$ 150.000.

Daniela Peres, presidente da Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (ASSOVEBA) – empresa organizadora do evento – garante que os interessados poderão adquirir o carro com descontos atrativos de até até 5 mil reais. Além disso, o cliente contará com condições especiais para garantir uma boa barganha na compra do seminovo. "Ofereceremos maior valorização na troca de um carro usado por um seminovo, troca com troco, entrada no cartão de crédito, transferência de propriedade, IPVA 2018 pago e tanque cheio grátis" revela.

A Santader Financiamento é patrocinadora do feirão e estará concedendo operações de financiamentos com taxas de juros a partir de 0,99% ao mês e carência de até 60 dias para pagar a primeira parcela do financiamento.

