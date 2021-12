Feirão de seminovos na Paralela tem descontos de até R$ 6 mil

Começa nesta sexta-feira, 31, até domingo, 2, mais uma edição do Feirão Duelo dos Seminovos, que será realizado no estacionamento do Hipermercado Extra - Paralela. Organizado pela Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), o feirão vai oferecer cerca de mil veículos nacionais e importados com descontos que vão de R$ 500 a R$ 6 mil.

Segundo a organização, o clima de duelo vai favorecer os clientes que conseguirão barganhar benefícios como: maior valorização na troca de um carro usado por um seminovo, transferência de propriedade, IPVA 2018 pago, transferência de propriedade e até tanque cheio.

O evento é patrocinado pelo Bradesco Financiamento, que estará de plantão no feirão em um estande para realizar as operações de financiamento dos veículos, com taxas de juros especiais, financiamento em 48 ou 60 meses com a primeira parcela só em janeiro de 2019.

A produção estima movimentação acima de R$ 2 milhões em negócios. Na edição anterior - realizada em abril deste ano - todas as metas de negócios e visitação foram alcançadas.

