Feirão de novos e usados é realizado no Shopping Cajazeiras

O Feirão de Veículos Novos e Seminovos, realizado pela Pinheiro Veículo, será realizado nesta sexta, 22, e sábado, 23, das 8h ‪às 19h, no‬ domingo, das 9h ‪às 17h.‬ No local, haverá cerca de 20 a 30 veículos seminovos de multimarcas e modelos novos da Lifan com preços diferenciados.

Além disso, os clientes poderão contar com serviços de transferência de propriedade e vales promocionais que oferecem R$ 100 em combustível. Entre as condições de pagamento, financiamento com taxas a partir de 0,99% e IPVA 2017 pago.

Todos os veículos seminovos comercializados no feirão contam com a certificação Dekra e garantia da loja Pinheiro Veículo, revenda que está há mais de 12 anos no mercado e inaugurou recentemente uma concessionária de veículos novos da montadora chinesa Lifan Motors, na avenida Paralela.

