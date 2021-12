Feirão de fábrica da Chevrolet será realizado em Salvador neste final de semana

Acontecerá nesta sexta-feira, 19, e sábado, 20, o feirão de fábrica da Chevrolet. O evento será realizado no estacionamento do Walmart, localizado na avenida Antônio Carlos Magalhães, das 9h às 19h, e também em nas concessionárias da marca no estado.

Entre as ofertas está o Chevrolet Onix, que será oferecido com câmbio automático e taxa zero, podendo ser financiado em 30 vezes. O modelo Tracker poderá ser adquirido com bônus de R$ 5 mil, na troca com supervalorização do usado, incluindo também taxa zero e financiamento em 30 vezes. Toda a linha Chevrolet também poderá ser encontrada sem entrada e financiada em até 60 vezes.

O novo Spin também estará no local, para que os clientes possam conhecer a novidade do mercado. O veículo recebeu alterações no design externo e também no acabamento da cabine. Além disso, o automóvel está mais versátil e intensificou no conforto, para isso foram adicionadas soluções tecnológicas para aprimorar o conjunto mecânico, garantindo a segurança.

Além dessas novidades, o novo Spin possui quatro opções de acabamento, são elas: LS, Lt LTZ e Activ. Elas são distribuídas em sete configurações, sendo duas delas novas, enquanto uma possui versão mais acessível com transmissão automática, a outra aventureira com opção de sete lugares.

No local será montado um espaço para que os clientes possam receber todo suporte de financiamento.

