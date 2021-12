`Feirão de Automóveis` muda de local neste domingo

O `Feirão de Automóveis' que aconteceria no Wet'n Wild neste domingo, 7, foi transferido para o Parque de Exposições. O motivo da mudança de local se deu por conta da falta de energia e água no Wet'n Wild. Este seria o primeiro dia do feirão no espaço, que acontecerá todos os domingos.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a organização do evento, mas não obteve sucesso até esta publicação.

Os interessados na compra e venda de veículos seminovos encontrarão mais de 2 mil carros ofertados durante o evento. O Feirão do Automóvel tem como objetivo estimular a ampla concorrência de seminovos do mercado baiano e fazer com que os preços sejam acessíveis.

Com entrada gratuita, o feirão será realizado sempre aos domingos, a partir das 7h. Os interessados em vender seus automóveis precisam pagar uma taxa de R$ 20 para participar.

