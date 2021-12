'Feirão de Automóveis' estreia no Wet’n Wild neste domingo

O estacionamento do Wet'n Wild vai se transformar em um grande feirão de Automóveis. A partir deste domingo, 7, o local vai reunir interessados na compra e venda de veículos seminovos, onde serão ofertados mais de 2 mil carros. "Não é um evento feito para lojistas, e sim um lugar para os motoristas particulares expor seus automóveis para venda, cada um com sua estratégia para repassar o seminovo", explica Carlos Eduardo Brito, coordenador do Feirão.

O Feirão do Automóvel tem como objetivo estimular a ampla concorrência de seminovos do mercado baiano e fazer com que os preços sejam acessíveis. “Enquanto o mercado de veículos novos está em baixa, os seminovos e usados assumem o protagonismo na compra e venda, e o feirão surge para atender o público que está na procura por esses carros”, afirma Carlos.

O espaço localizado na Avenida Paralela contará ainda com serviços de vistorias veiculares, praça de alimentação, guarda volumes, banheiros e parque infantil.

Com entrada gratuita, o feirão será realizado sempre aos domingos, a partir das 7h. Os interessados em vender seus automóveis precisam pagar uma taxa de R$ 20 para participar.

Serviço

O quê: Feirão de Automóveis

Quando: 7 de maio; todos os domingos

Onde: Estacionamento do Wet'n Wild, em Salvador

Mais informações: 71 9915-1224 e 71 99976-9680

Entrada: Franca

adblock ativo