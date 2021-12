Feirão 'Auto Verão' promete descontos de até R$ 5 mil

Com a crise batendo a porta, o mercado de seminovos vem ganhando cada vez mais destaque. As facilidades no pagamento e a garantia de um carro já testado e equipado por um preço menor aumentou a procura pelos modelos seminovos. Aproveitando esse momento do mercado, A ASSOVEBA, Associação de Revendedores de Veículos da Bahia com o apoio da Santander Financiamentos realiza o 1ª Feirão do ano, intitulado Auto Verão, que será realizado na próxima quinta-feira,28, até domingo, 31, no estacionamento do Shopping Bela Vista.

Paulo Mascarenhas, presidente da Assoveba, alerta que o resultado de 2015 não foi tão lucrativo como o de 2014, mas devido as condições do mercado, os lojistas de seminovos da Bahia tem motivos para comemorar. "Um levantamento da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames, mostrou que a Bahia anda na contra mão da crise economico, pelo menos quando se trata de venda de veículo. O estado liderou o ranking da região Nordeste no número de financiamentos de veículos novos e usados em 2015", revelou. Ainda de acordo com a pesquisa da Cetip, entre autos leves, motos, autos pesado e outros, foram 224.616 financiamentos, ficando à frente de Ceará e Pernambuco, segundo e terceiro lugares respectivamente. Apesar a liderança, o número representou queda de 17,7% em relação a 2014.

O feirão disponibilizará aos visitantes cerca de mil carros e 14 lojistas do setor. Thiago Bonina, proprietário da Lifan Bahia Vip está animado com a oportunidade do evento e garante que esse é o momento certo para quem deseja realizar a compra do seminovo. "Os preços estão bem atrativos. A concorrência dentro do próprio feirão faz com que os lojistas oferecam mais promoções e facilidades na hora do pagamento, como o financiamento com a primeira parcela para março e descontos de até R$ 5 mil", revela Thiago.

Paulo Mascarenhas acredita que o ano começara bem para o mercado baiano e adianta mais atrativos que os consumidores do feirão poderão encontrar. " Faremos transferencias de nome do veículo na hora, algumas lojas oferecem garantia de 1 ano e estaremos trabalhando em parceria com o Detran para o carro ser retirado no local pelos clientes", conclui.

