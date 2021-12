FCA promete primeiro SUV nacional da Fiat para 2021

O ano de 2018 foi histórico para o grupo Fiat Chrysler (FCA). Nos negócios, o faturamento global cresceu 4% e seu lucro líquido foi 34% maior do que o de 2017. O Brasil, que teve expansão de 14% nas vendas das marcas, ajudou a FCA a evoluir 10% nos mercados latino-americanos. O conglomerado inclui as marcas Fiat, Jeep, RAM, Dodge, Alfa Romeo, Mopar e Chrysler.

Em meio a isso, o grupo teve de saber lidar com a morte prematura de seu ex-CEO Sergio Marchionni, que morreu em julho de 2018 após complicações de uma cirurgia.

Parte dos bons resultados da FCA no Brasil foi decorrência da aposta no segmento de utilitários esportivos com sua marca Jeep, que foi novamente líder. O Compass foi o SUV mais vendido em 2018.

Novas perspectivas para a economia do país deixam Antonio Filosa, presidente da subsidiária latino-americana do grupo, otimista em relação ao mercado e ao grupo FCA. Em suas projeções, as vendas gerais de veículos podem crescer de 8% a 11% e o país alcançar uma faixa de 2,6 milhões de veículos vendidos em 2019. Os financiamentos, forte motor de vendas em tempos de juros mais baixos, como agora, devem expandir 15% em suas perspectivas.

A liderança da marca Jeep no segmento de SUVs impulsionou resultados da FCA no Brasil

Até 2022, 25 lançamentos

Para Filosa, ainda há espaço para crescer. O Brasil figura num plano global com o novo ciclo de investimentos previstos de R$ 14 bilhões nos próximos cinco anos. Nesse pacote haveria em torno de 25 novidades até 2022, entre renovações de veículos, novos modelos e novas soluções tecnológicas para motores e conectividade.

Para 2021, já é certo o lançamento do primeiro SUV nacional da Fiat. No Salão do Automóvel, a Fiat entregou parte do projeto, que deverá vir da evolução do protótipo Fastback Concept, um SUV-cupê que se diferenciaria dos modelos Jeep.

O Fastback é inspirado na picape Toro e, apesar de ser um utilitário esportivo, possui linhas que lembram um cupê, com o teto com uma queda suave. Segundo Filosa, o modelo está em fase avançada de aprovação e será voltado aos mercados da América do Sul.

Nos planos para a Jeep, a ideia é trabalhar em plataformas globais. A Fiat, por sua vez, deve focar em produtos regionais e fornecedores globais. A ideia é enxugar. Haverá apenas duas plataformas modulares, de onde sairão os modelos produzidos na fábrica de Betim (MG), que atualmente utiliza quatro plataformas.

Filosa também defende que as fábricas devem ser multimarcas, porque os mercados são cíclicos. E o custo-Brasil continua no centro das atenções: produzir um carro no país é até 35% mais caro do que fazer o mesmo veículo em outro lugar. Nesse contexto, o executivo espera que o país avance para a criação de uma competitividade gradual e uma progressiva abertura de mercado.

Entre os próximos lançamentos, está confirmada a vinda da nova picape RAM 1500, também exibida durante o Salão do Automóvel de São Paulo de 2018. Para 2020, é cogitado um SUV de sete lugares.

Em 2018, o Jeep Renegade, fabricado em Pernambuco, somou 46.344 unidades vendidas

FCA cresce mais que o mercado

As vendas FCA cresceram acima da expansão da indústria em 2018. O grupo encerrou o ano com a venda de 433,8 mil veículos emplacados e uma participação de 17,5% no mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves.

As duas principais marcas da FCA registraram desempenho comercial positivo em 2018. A Fiat aumentou seu volume de vendas no ano em mais de 34 mil carros em relação a 2017, enquanto a Jeep alcançou a marca de 106.954 veículos emplacados, o que representa um crescimento de 21,3% ante 2017.

Pelo terceiro ano consecutivo, a marca Jeep encerrou 2018 na liderança do mercado brasileiro de SUVs. O crescimento de 21,3% foi muito superior à taxa de expansão do mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves, de 13,8%. Este foi o quarto ano consecutivo de forte crescimento da marca no mercado nacional.

Os dois modelos Jeep fabricados em Goiana, Pernambuco – Renegade e Compass –, tiveram bom desempenho. O Compass foi o SUV mais vendido no Brasil no ano, com 60.284 unidades. Este foi o segundo ano consecutivo do modelo na liderança do segmento, desta vez com uma vantagem de mais de 11 mil carros à frente do segundo colocado. Esse desempenho posicionou o modelo entre os dez veículos mais vendidos no ano no Brasil, considerando todas as categorias e segmentos.

O Jeep Renegade, renovado em 2018, registrou alta nas vendas de 20,9% no ano em relação a 2017.

“Nosso desafio em 2019 é fazer mais e melhor, sempre com foco no cliente, para manter a liderança e ganhar maior participação de mercado”, afirmou Tania Silvestri, diretora comercial da Jeep Brasil e do brand Jeep América Latina.

Fiat é líder em segmentos

A Fiat manteve a liderança em picapes por mais um ano, com cerca de 126 mil veículos emplacados e 39% de participação de mercado no segmento. O crescimento da marca entre as picapes foi de 19% em relação a 2017. A Fiat Strada manteve a liderança em sua categoria, com mais de 67 mil carros emplacados no ano e um crescimento de 23% ante 2017. As vendas da picape Fiat Toro ultrapassaram 58 mil carros, crescendo 15% em relação ao ano anterior.

