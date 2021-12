FCA inaugura centro de segurança veicular

Cada vez mais a segurança é priorizada por consumidores na hora da compra de um veículo. Além dos itens obrigatórios por lei, como air bags e freios ABS, as tecnologias de segurança também são valorizadas. Pesquisa feita em 2017 pelo Instituto Qualibest indica que para 71% dos entrevistados é fundamental que o carro tenha cinto de segurança de três pontos para todos os passageiros e, para 58%, que haja controle de estabilidade.

Além dos itens, as montadoras também precisam atender a um grau mínimo de proteção a impactos frontais em suas carrocerias, conforme norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas e componentes devem seguir exigências para absorver a energia em colisões.

Para reduzir o tempo de desenvolvimento de um veículo e se tornar autossuficiente, a Fiat Chrysler Automóveis investiu R$ 40 milhões (entre infraestrutura, equipamentos e treinamento) para a construção de seu centro de segurança no Polo Automotivo Fiat, em Betim (MG), inaugurado na semana passada. O novo espaço, em uma área de 7.600 m² e pista de 130 metros, faz parte do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Giovanni Agnelli, inaugurado em 2003.

Testes de outras marcas

Antes, para fazer as validações, os veículos eram enviados a Turim (Itália) ou Detroit (EUA), em um processo que levava pelo menos dois meses. Além da economia de tempo, o novo centro confere autonomia do começo ao fim nos projetos da FCA Latam.

Segundo Marcio Tonani, diretor de desenvolvimento de produto da FCA para América Latina, o principal objetivo é trazer o conhecimento e know-how à região. "Vamos garantir que nossos consumidores estejam alinhados com os mais altos níveis de tecnologia e performance em um menor espaço de tempo, e assim não ter de depender de outros centros para fazer o desenvolvimento", afirma. Isso reduz o tempo em que as novas tecnologias chegam aos consumidores.

Testes de impacto

No novo Safety Center, a FCA já está apta a fazer crash testes de veículos de até quatro toneladas a velocidades de até 100 km/h. As provas físicas servem para avaliar a estrutura do veículo, sistemas de retenção dos ocupantes e calibração dos air bags, entre outras verificações. Só depois disso o veículo poderá ser homologado e produzido. De acordo com Silvio Piancastelli, gerente de conceito de veículo, mais de 50 engenheiros estão envolvidos no centro.

Cada novo veículo desenvolvido pela fabricante precisa passar por três fases de testes antes de ser validado e, assim, ser fabricado em série. Após a etapa do conceito, o veículo é submetido a simulações virtuais e, finalmente, às chamadas provas físicas. Gerações atualizadas de veículos também precisam passar por novas validações. O custo de cada teste é elevado: varia conforme a etapa do projeto (se for um carro novo ou se for apenas um derivado, por exemplo) entre R$ 200 mil e R$ 500 mil, sendo quanto mais novo mais caro.

A segurança é um caminho sem volta. A partir de 2020, todos carros vendidos no Brasil deverão vir com Isofix. Também em 2020, os novos projetos homologados deverão ser equipados com controle de estabilidade (ESC). "É uma tendência que não para mais. Com o Programa Rota 2030, falando de conteúdos, poderemos ter radar (sensor de vídeo) e freios de emergência em todos os veículos em seis a sete anos", antecipa o diretor Tonani.

Colisão da Toro

Durante a inauguração, a reportagem de Autos assistiu ao crash test frontal de uma picape Fiat Toro, a 48,5 km/h. Tudo acontece muito rapidamente e impressiona pela violência do choque e do barulho do impacto. Ainda assim, a absorção foi bastante satisfatória e a deformação frontal não chegou ao habitáculo.

Após o choque, engenheiros examinam até por baixo do carro: no local do impacto há um piso de vidro e por uma sala no subsolo é possível observar os danos vistos de baixo. Depois, os engenheiros avaliam as condições do bonecos com sensores (dummies). Nesta primeira fase, a chamada análise biomecânica, danos a condutor e passageiros, é feita por laboratórios parceiros. "Está em estudo e provavelmente faremos essa análise no próximo ano", estima Piancastelli. O custo não é baixo: para isso, a fabricante tem que investir mais R$ 20 milhões.

Após terminar o desenvolvimento, alguns carros ficam para análise, outros como "testemunha" para relatórios de certificação com o governo mantidos por alguns anos, e outros são descartados. Em teste de um programa de um carro novo são utilizados de "40 a 50 objetos de prova para fazer o ciclo completo de certificação", afirma Tonani. Além disso, quase 800 testes virtuais são realizados. "O nível de correlação entre o virtual e o físico fica entre 95 e 99%. O virtual não deve substituir o físico, porque existem provas testemunhais necessárias. Mas elas foram reduzidas nos últimos anos. Os protótipos custam mais que os pré-séries", afirma o diretor da FCA.

Na inauguração, o crash test frontal da picape Fiat Toro

Tudo acontece muito rapidamente, a 48,5 km/h

Absorção satisfatória e a deformação frontal não chegou ao habitáculo

