FCA anuncia nova fábrica de motores

Enquanto o cenário político patina na definição das medidas de caráter econômico-social, o grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) consegue enxergar luz no fim do túnel e anunciou, na semana passada, um aporte de R$ 500 milhões para a construção de uma nova fábrica de motores em Betim (MG). No total, serão investidos R$ 8,5 bilhões no parque fabril em Minas Gerais até 2024. Com o novo aporte, os investimentos da FCA e seus fornecedores no Brasil, incluindo a fábrica de Pernambuco, chegam a R$ 16 bilhões no período 2018/2024. Estão previstos 15 lançamentos da Fiat no país até 2024, além de 10 da Jeep.

Muito além das motorizações mais eficientes para os modelos Renegade e Toro, esse investimento indica caminhos alternativos para o motor a combustão interna, com a decisão de desenvolver um bloco de quatro cilindros para usar exclusivamente o etanol.

Além de um programa de apoio à educação, por meio de um convênio com o governo mineiro, para capacitação em engenharia automotiva.

A importância do fato pode ser medida pela pompa que revestiu o anúncio: a vinda de Mike Manley e John Elkann, o representante da família Agnelli e CEO do grupo FCA, especialmente para esse evento. Atual presidente mundial da FCA, o inglês Manley foi chefe da divisão Jeep entre 2009 e 2018, quando foi promovido a líder do grupo após a morte de Sergio Marchionne. Também marcaram presença o presidente do grupo para a América Latina, o italiano Antonio Filosa, e o brasileiro Claudio Rocha, o diretor de manufatura de Powertrain da FCA para a América Latina. Manley, que no dia seguinte reuniu-se com o presidente Jair Bolsonaro, deixou claro seu otimismo com relação ao futuro econômico do país, quando comentou sobre a ampliação da planta mineira.

"A FCA sempre acreditou no Brasil e enxerga com grande otimismo o empenho do governo em aprovar as reformas estruturais, tão necessárias para a retomada do crescimento econômico e para a melhoria da competitividade. Fiz questão de visitar o Brasil neste momento, para reforçar nossa confiança na agenda das reformas e confirmar os investimentos adicionais em Betim, que é uma planta em que temos investido muito nos últimos anos, por sua importância estratégica para as operações da FCA na região".

A nova fábrica estará funcionando em meados de 2020, com produção de 100 mil motores, e o mercado europeu como seu principal cliente. Já está acertada a exportação de 400 mil propulsores até 2022, número que justifica a já planejada expansão da capacidade inicial, número que já garante a criação de 1.200 empregos diretos e indiretos.

Novos motores

Da linha de produção da nova fábrica sairão os motores GSE Turbo de três e quatro cilindros, batizados de T3 e T4, e que se destinam a equipar o topo da gama de veículos atual e futura da FCA. Entre as principais características desses motores notam-se o bloco de alumínio com alta rigidez estrutural, câmara de combustão com quatro válvulas por cilindro, alinhado com a exigência do sistema turboalimentado; injeção direta de combustível; controle eletrônico das válvulas de admissão acoplado ao sistema MultiAir de última geração, coletor de escapamento integrado ao cabeçote; sistema de arrefecimento água/ar integrado ao coletor de admissão para resfriar o ar injetado, bomba de óleo com cilindrada variável e turboalimentador de controle eletrônico. Serão motores com cilindradas 1.0 (125 cv) e 1.3 (185 cv); comenta-se que em breve haverá uma versão de maior capacidade cúbica e capaz de gerar em torno de 185 cv.

Grande novidade nesse portfólio de propulsores é o Turbo E4, projetado para otimizar o rendimento unicamente etanol, que a fábrica considera ter um déficit de 30% de consumo em relação a um motor que utiliza gasolina como combustível. Tal proposta impacta positivamente na continuidade do uso de motores a combustão em uma época em que híbridos e elétricos ameaçam esse quase monopólio. Parte significativa da tecnologia empregada nessa máquina foi desenvolvida em Betim e esse programa pode ser a linha mestra de produtos para regiões ainda não amadurecidas para adotar formas alternativas de motorização, em particular os autos elétricos.

Toro e Renegade premiados

Os novos motores 1.0 e 1.3 irão impactar diretamente os nacionais Fiat Toro e Jeep Renegade, ambos construídos na unidade pernambucana de Goiana, com possibilidades de instalação na dupla Argo/Cronos todos equipados com a linha E.torQ nas versões Flex. Os modelos atuais equipados com essa opção são prejudicados pelo consumo de combustível e desempenho piores que seus concorrentes. Considerados os números de vendas positivos desses modelos pode-se esperar que o mercado vai reagir positivamente à nova motorização, prevista para chegar no final do ano, junto com mudanças estéticas típicas do ciclo de vida de qualquer automóvel. Os motores flex atuais (E.torQ 1.5 e 1.8) continuarão a ser produzidos na planta de Campo Largo (PR).

adblock ativo