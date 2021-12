Fazer 250 tem porte e valoriza visual esportivo

Mesmo a Honda sendo líder absoluto no mercado das motocicletas, a Yamaha não quer ficar para trás. Além de investir no segmento nos modelos de 150 cc lançando a Fazer 150 e a Crosser 150, a fabricante japonesa Yamaha também mostra um leque de boas opções para as motocicletas de 250 cc. Uma das principais apostas é a Fazer YS 250, a terceira mais comercializada da Yamaha no País.

O modelo sai por a partir de R$ 11.760 e usa seu perfil street ideal para o uso nas cidades do Brasil, seja para lazer ou trabalho. A Fazer YS 250 tem painel multifuncional digital com velocímetro, hodômetro total e parcial, hodômetro de combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio, além de conta-giros analógico. A moto traz a esportividade nos faróis com multirrefletor e lente em policarbonato e lanterna com LED. O farol ainda conta com uma lâmpada de 55w/60w. e a traseira é composta pela rabeta ascendente, e a lanterna também de LED.

Mecânica A Yamaha Fazer 250 é equipada com motor SOHC de quatro tempos, refrigerado a ar, duas válvulas, monocilíndrico de 249,45 cc, e câmbio de cinco velocidades. São 20,9 cavalos de potência na faixa dos 8 mil giros e o torque máximo é de 2,1 kgf.m a 6.500 rpm.

Sua parte mecânica valoriza peças como um pistão forjado e cilindro revestido em níquel - que faz com que a Fazer 250 tenha um melhor consumo de combustível e menor vibração. O modelo conta ainda com injeção eletrônica e seu chassi é do tipo berço duplo.

A Yamaha reforça o modelo com suspensão dianteira de garfo telescópico e 120 mm de curso. Na traseira tem sistema monoamortecido com 120 mm e balança traseira tipo Monocross com link da suspensão por rolete. Os freios são a disco. O modelo é ofertado nas cores preta e branca.



