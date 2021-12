Fazer 250 agora só com motor Blueflex

A Yamaha ainda está bem atrás dos números da líder Honda, que detém quase 80% do mercado de motocicletas no Brasil. Mas, a marca do diapasão corre bem e tem renovado sua linha com motos de visual vistoso e de tecnologia arrojada. Este ano, a linha de modelos de baixa cilindrada vai ganhar mais dois modelos novos; as inéditas R3 com motor de 320 cc e uma moto de entrada de 150 cc, para brigar com a Titan e Fan, da rival Honda.

Antes disso, capricha no visual e na mecânica da família Fazer e nos modelos Ténéré e Lander. Na semana passada, anunciou a chegada da linha 2016 da Fazer 250. O modelo - que era ofertado com motores flex e a gasolina também - chega agora apenas com tecnologia Blueflex. A Yamaha aposenta de vez o propulsor a gasolina e aposta no motor Buleflex de 250 cc, com 20,9 cavalos de potência, o mesmo motor da Ténéré e Lander - que contam com o auxílio de um radiador de óleo. A versão a gasolina foi descontinuada pela marca.

Com mudanças visuais, a edição 2016 da Fazer 250 incorporou também um painel digital, similar a das irmãs. Tem sistema ECO, que acende quando o motor trabalha na faixa de rotação de maior eficiência, e detalhes mais vistosos nas laterais do tanque de 18, 4 litros, menor em relação ao anterior de 19, 2 litros.

Entre as novidades, a oferta das cores azul e vermelha, além das existentes branca e cinza fosca. Cristian Leite, gerente das revendas FrutosDias Motos, ainda tem algumas unidades da versão 2015 com valores promocionais e deve oferecer a nova Fazer 250 na faixa dos R$ 15 mil na Bahia.

