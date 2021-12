Fazer 150 para uso urbano

A Yamaha tem samurais que fazem frente ao domínio da imbatível Honda no Brasil. Com apenas 12,57% de participação no mercado nacional - diante dos 80,27% da Honda -, a marca do diapasão lançou uma dupla do barulho (Fazer 150 e Crosser 150). Os dois modelos compartilham a mesma disposição e base mecânica - um motor flex com potência máxima de 12,4 cavalos (etanol) e torque de 1,29 kgfm.

Se a Crosser 150 rivaliza com a Honda Bros 150, a Yamaha posicionou a YS 150 Fazer no patamar da Honda Titan 150. Lançada na Bahia, a Fazer 150 é a primeira moto da Yamaha com esta cilindrada. Antes, os modelos street eram com motor de 125 cc. Assim, a japonesa Yamaha declara guerra ao domínio da Honda.

Para garantir seu espaço no segmento de motos urbanas, a nova Fazer 150 vem equipada com sistema de injeção eletrônica, motor SOHC monocilíndrico de 149 cm³ resfriado a ar e painel de instrumentos com informações de fácil visualização (com mostradores digital e analógico). O câmbio de cinco marchas tem engates precisos e o ponto morto pode ser encontrado com facilidade. Na condução, há indicador de marcha engatada no painel. Tudo isso serve de argumentos para quem deseja um modelo urbano e econômico para uso no lazer e, principalmente, no dia a dia dos congestionamentos.

No segmento de motos street - as consideradas pau para toda a obra na labuta dos motoboys -, a Fazer 150 é a quarta opção, ficando atrás da linha CG 125 e 150, da Honda, e da irmão menor YBR 125. Tirando os três modelos mais simples, a urbana Fazer 150 finca suas duas rodas com pacote reforçado de suspensão, botão "corta-corrente" nos comandos de punho e visual mais parrudo e de carenagem marcante.

Test drive

O consultor de motociclismo Osvaldo Meron avaliou por 15 dias a Yamaha Fazer 150 em situação urbana e em uma viagem até Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Com amplo conhecimento técnico, Meron destacou a ciclística do modelo street da Yamaha. A moto, segundo o consultor, tem guidão alto, um facilitador para as manobras das situações urbanas. Além disso, o assento de dois estágios deixa o motociclista mais seguro na condução da moto e o carona em uma posição mais elevada em relação a quem está guiando a moto.

Para quem usa a moto para o trabalho, é possível instalar um baú para carga. Meron explicou ainda que a Fazer 150 traz um motor de arrancadas seguras e que desenvolve rapidamente uma boa velocidade para garantir as ultrapassagens. Segundo Meron, a suspensão da Fazer 150 tem os mesmos reforços da irmã Crosser.

O modelo tem valor sugerido a partir de R$ 8.400 na Bahia.

