Família Honda CB 500 chega renovada ao Brasil

A Honda anuncia o lançamento da linha 2016 dos modelos CB 500F, CBR 500R e CB 500X. Apresentadas no Salão de Milão em 2015, as novas CB500 chegam com novas carenagens, mais opções de cores, grafismos e melhorias técnicas.

Com a renovação, as motos ficaram em média R$ 3 mil mais caras, já que a CB 500F custava R$ 23.053 (standard) e R$ 24.625 (ABS). Enquanto a CBR 500R ABS era vendida a R$ 25.673 e a CB 500 X por R$ 24.624 (standard) e R$ 26.198 (ABS). Para o modelos 2016, a CB 500X não terá mais versão sem ABS, a única que segue com essa possibilidade é a CB 500F.

Os modelos 2016 ganharam um visual mais robusto, além das novas carenagens com linhas mais fluidas, farol e lanternas em LEDs. O manete de freio ganhou melhor empunhadura e o assento do piloto tem novo recorte para melhor ergonomia e conforto. As alças do garupa agora são embutidas na carenagem. Todos os modelos têm 3 anos de garantia e assistência 24h pelo mesmo prazo de tempo.

Os três modelos contam com painel de instrumentos digital que inclui velocímetro, conta-giros por gráfico de barras, relógio, hodômetro (total e parcial), consumo de combustível (instantâneo e média), além de indicadores de diagnóstico do motor.

O motor da linha CB segue o mesmo, assim como o chassi. Com dois cilindros e 471 cc de cilindrada, o motor rende 50,4 cavalos de potência máxima a 8.500 rpm e 4,55 kgfm de torque a 7.000 rpm. O câmbio é seis velocidades com embreagem multidisco.

Para os três modelos o tanque de combustível também foi redimensionado, aumentando a capacidade de combustível (gasolina) em cerca de 1 litro nas para os modelos CB500F e CBR500R, totalizando 16,7 litros e mais 0.4 litro para a versão X, totalizando 17,7 litros.

