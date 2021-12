Família Fox muda na linha 2014 da Volks

Esqueça mudanças radicais nos visuais externos. Espere, sim, evolução considerável no que se refere à parte eletrônica. É nesta toada que a linha 2014 do Volkswagen Fox estreia nas lojas a partir deste mês. Gol, Voyage, Polo (hatch e sedã), Golf, Fox e CrossFox ganharam alguns equipamentos de série e novos detalhes de acabamento, principalmente no interior.

Esses dois últimos, fabricados em São José dos Pinhais (PR), tiveram alterações mais significativas. O Fox e CrossFox além do airbag e ABS, agora de série em todas as versões, passaram a contar com uma nova arquitetura eletrônica, apresentada no ano passado com os renovados Gol e Voyage.

Agora é possível ter acesso ao Comfort Blinker, dispositivo que permite, com um leve toque na seta, sinalizar três vezes a direção que pretende ir com o veículo.

Outra novidade do pacote eletrônico é o ESS (Emergency Stop Signal ou sinal de parada de emergência), que faz a luz de freio piscar em uma frenagem acentuada e constante. E há ainda o sistema ECO Comfort em todas as versões, que transmite no computador de bordo mensagens que auxiliam o motorista a ter uma condução econômica.

Em ambos os carros também foi modificado o sistema de rádio. O novo, opcional, é integrado ao painel, tem entrada para USB, SD Card e conectividade por Bluetooth, e ainda exibe um gráfico conjugado com o sensor de estacionamento, que mostra a distância para os obstáculos e transmite informações para o computador de bordo (I-System) nas versões com esse item.

Equipados

Todas as versões do Fox ganharam direção hidráulica, conta-giros, banco do motorista com regulagem de altura, chave canivete, faróis com máscara negra, rodas de aço de 15 polegadas com calotas, para-choques pintados na cor da carroceria, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro como itens de série.

A versão topo de linha traz como destaques ar-condicionado, alarme keyless, chave canivete, vidros traseiros elétricos, espelho retrovisor externo elétrico e sensor de estacionamento. O aventureiro CrossFox, por sua vez, tem novas cores em contraste com a carroceria para apliques dos para-choques do rack de teto e dos retrovisores. O upgrade tecnológico chega em momento decisivo para o Fox. Isto porque, em fevereiro, o modelo perdeu espaço para a dupla HB20 e Onix, e está agora na sexto lugar, bem atrás de Gol, Uno e Palio.

A versão de entrada do Fox 1.0, de 76 cv, custa R$ 33.770. Já a Highline 1.6, de 104 cv, completa, sai por R$ 45.990 ou R$ 48.780, com o câmbio automatizado i-Motion.

Haverá também uma edição especial, Rock in Rio, que traz acabamento interno personalizado e grafismos na carroceria. Ela será oferecida por R$ 44.690 apenas com motor 1.6 flex e estará à venda até setembro. Desta versão, serão entre 13 e 14 mil unidades produzidas. São cinco cores disponíveis para o carro (três sólidas, duas metálicas).

A Volkswagen deu uma leve modificação no Gol, Voyage, Golf e Polo sedã e hatch. Para eles, a novidade é a inclusão de alguns novos itens de série, como vidros traseiros elétricos para o Gol, e novas opções de tecido para revestimento dos bancos. Agora, as versões topo de linha do Fox, Gol e Voyage foram rebatizadas de Highline, nome que identifica também as configurações mais avançadas do Jetta e do Amarok.

Quando o assunto é nova geração do Golf - lançado no Brasil em 1999 -, o silêncio cresce. "Temos toda uma nova linha para 2014 e esse é o nosso foco agora", falou Henrique Sampaio, gerente de marketing de produto da Volkswagen.

Os preços da linha 2014 dos carros da Volks já consideram o repasse gradual do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Tomando por base os preços que aparecem na área "Monte o seu carro", no site da montadora, pode-se concluir que o Gol G4, por exemplo, ficou R$ 650 mais caro (de acordo com o acerto do IPI, a elevação seria de 1,5%, o equivalente a R$ 376 sobre o atual custo de R$ 25.100). No caso do G5 1.0, a diferença é de R$ 490. Para a versão 1.6 básica, o custo passou de R$ 32.490 para R$ 33.210. Já no Fox, a alta foi de R$ 2.080 na configuração 1.0 e de R$ 800, na 1.6.

Essa matéria foi publicada no caderno Classiautos

