Falcon 400 vem com injeção eletrônica

A Falcon ganhou o Brasil com suas qualidades trilheiras com pegada de modelo street também. Saiu de circulação em 2009 no Brasil e, agora, a Honda incluiu o modelo atualizado - com motor de injeção eletrônica e dentro das normas do Promot - no pacote de lançamentos de motos da linha 2013 para o mercado nacional.

No meio das conhecidas e novatas - CBR 1000RR Fireblade, NC 700X , VFR 1200X Crosstourer, NXR 150 Bros e Biz 100, está lá a nova Falcon, a NX 400i.

O modelo tem perfil misto e será posicionado com preço sugerido de R$ 18.900. Traz o atualizado sistema de injeção eletrônica e motor de 397,2 cm³, com refrigeração a ar, que gera potência máxima de 28,7 cavalos na faixa dos 6.500 giros e torque de 3,27 kgfm a 6.000 rpm. A transmissão é de cinco marchas e tem tanque de capacidade de até 15,3 litros de combustível.

A nova NX400i começa a chegar às revendas no mês de agosto e ficará praticamente sozinha no nicho das motos de uso misto e de média cilindrada. De desenho mais anguloso na carenagem, a nova Falcon vem com um bagageiro, similar ao da XRE 300 e da Bros.

Tem boa empunhadura e altura em relação ao solo e possui também novos retrovisores e piscas. Para garantir a segurança, a Honda instalou sistema de freios monodisco na dianteira (256 mm) e na traseira (220 mm). Os pneus são de uso na terra e no asfalto.

Urbanas e estradeiras - Se de um lado trouxe novos modelos como a VFR 1200X Crosstourer, apresentado no Salão de Milão em 2010, a Honda não esqueceu das suas motos mais urbanas. A partir de setembro, começa a vender a NXR 150 Bros 2013. Com novo desenho, incluindo farol e lâmpada na traseira, a Bros é um modelo totalmente urbano e, entre suas qualidades, está o motor flex OHC (Over Head Camshaft), de 149,2 cm3, quatro tempos, monocilíndrico arrefecido a ar. Despeja 13,8 cavalos de potência a 8.000 rpm abastecido com gasolina, e 14,0 cv a 8.000 rpm (etanol). Já o torque máximo atinge 1,39 kgf.m a 6.000 rpm (gasolina) e 1,53 kgf.m a 6.000 rpm (etanol). O modelo tem um moderno sistema de injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection).

A fabricante japonesa vai oferecer a nova NXR 150 Bros com preços sugeridos de R$ 8.640,00 (versão ES) e R$ 8.990,00 (versão ESD).

Já a grandalhona VFR 1200X Crosstourer tem motor V4 de 1.236,7 cm3, com sistema de transmissão eletrônica de dupla embreagem (DCT – Dual Clutch Transmission). Tem ainda sistema de controle de tração, auxiliado pelos freios C-ABS. Sua potência é de 129,2 cavalos a 7.750 rpm e torque de 12,8 kgf.m a 6.500 rpm.

O painel de instrumentos VFR 1200X Crosstourer tem boa posição e traz velocímetro totalmente digital em tela de LCD. Tem ainda rodas raiadas de 19’’ na frente e 17’’ na traseira, com pneus de uso misto sem câmera (na dianteira é o 110/80 e na traseira é o 150/70).

